Nuevo round en el enfrentamiento político por la seguridad: Groenenberg acusó a Salim de “soberbio”

El presidente del Concejo Deliberante, Enrique Groenenberg, acusó el golpe de las declaraciones de Guillermo Salim, presidente de la bancada vecinalista que ayer lo responsabilizó por el pedido de interpelación al secretario de Seguridad Claudio Cuesta y lo llamó además ignorante y falto de ética. “Ticho” tildó a Salim de “soberbio”, en varios tramos de su diálogo con LU24, y sostuvo que la petición opositora de llevar al Deliberativo a Cuesta sigue en pie y será tramitada la semana que viene.

“Lo de Salim tratándome de ignorante y falto de ética para mí fue una trompada. Creo que el concejal se excedió: hay tres cosas en la vida que no vuelven para atrás, un disparo, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Sus palabras fueron pronunciadas y perdió la oportunidad de callarse la boca, de no decir esas cosas. Y cuando hablan de circo y politiquería hay que decir que el circo lo hicieron ellos. Por normas y costumbres, cuando alguien quiere reunirse con el Concejo –cualquier persona, porque tenemos abiertas las puertas para todos- se anuncia previamente de manera que orgánicamente se comunique a todos los ediles la posibilidad de esa reunión, y una vez programada se hace esa reunión de manera que sea lo más fructífera posible. Ayer, lamentablemente, nos encontramos con el circo del secretario de Seguridad con cuatro policías y, oh sorpresa! Los concejales vecinalistas estaban casi todos, mientras que el resto tenía otras obligaciones no obstante se los recibió y se les ofreció la oportunidad de otra reunión”, describió el titular del Legislativo.

Groenenberg reconoció haber consultado a Salim cuando recibió el pedido de interpelación “en dos notas”, según aclaró, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. “Me dijo, con una actitud totalmente soberbia, que no me iba a dar ningún tipo de respuesta sobre el tema. Pero además me amenazó diciéndome que hiciéramos las cosas bien porque esto es de una gravedad política importante. Por eso busqué informarme, porque la ignorancia se puede revertir aprendiendo, la soberbia no”.

El poster

Por otra parte, desde esta mañana y según reconoció, en relación con estos episodios, Groenenberg colgó en la puerta de su despacho un afiche. Dice “no te pongas mal cuando alguien hable mal de ti. Recuerda que la gente exitosa es criticada por gente mediocre y envidiosa”.