Nuevo sindicato de municipales pide atención del Ejecutivo

8 septiembre, 2021

Desde hace un tiempo, una agrupación que nuclea a trabajadores municipales busca tener el reconocimiento necesario para poder trabajar como un sindicato alternativo al único que actualmente existe en la ciudad. Nos referimos al Sindicato unificado de trabajadores municipales, liderado por Roberto Exequiel Fernández.

En tal sentido, esta mañana se hicieron presentes en el Palacio Municipal, acompañados de referentes de otras zonas, con el objetivo de ser atendidos por autoridades. No se pudo concretar la entrevista y Héctor Andrade, Secretario General de la Federación, dijo: “vinimos a acompañar a los compañeros de Tres Arroyos, que han tomado el impulso de agremiarse ante los reclamos y necesidades que le traslada la gente que no se siente representada. En principio vinimos a conversar con el Intendente sobre algunas cuestiones pero tenía compromisos contraídos anteriormente. El Jefe de Gabinete tampoco nos pudo atender, pero aquí estamos igualmente organizándonos para la semana entrante, donde creemos que vamos a poder ser recibidos”.

Por su parte, el máximo referente de la nueva agrupación sindical, Roberto Fernández, explicó que “la realidad es que nosotros no nos sentíamos representados, algunos compañeros de la Secretaría de seguridad y el Hospital fuimos declarados esenciales para la pandemia pero para los pagos, la protección y todas las cosas que necesitábamos no lo fuimos, no nos protegieron. Fue de público conocimiento los problemas que hubo para cobrar las horas extras y otros temas como las recategorizaciones. El sindicato actual, que está obsoleto, no pudo darnos respuesta a los planteos de los afiliados, por lo que decidimos crear el Sindicato unificado de trabajadores municipales de Tres Arroyos.

Desde hace tiempo que estamos agrupados, hemos enviado al Ejecutivo varias notas solicitando el código de descuento para poder afiliar a los compañeros que quieran hacerlo, pero todavía estamos esperando respuestas, en algún punto nos sentimos perseguidos por estas cuestiones”.

