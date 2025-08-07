Nuevo taller de la Escuela de Emprendedores

Desde la Oficina de Empleo y Capacitación, junto a la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo de la Municipalidad de Tres Arroyos, se invita a participar del nuevo taller de la Escuela de Emprendedores: “Programa de acompañamiento: Activá tu emprendimiento”.

La capacitación estará a cargo de Celeste Ferrara, responsable de la Unidad de Fiscalización municipal, y estará pensada para quienes buscan fortalecer sus proyectos con herramientas prácticas y asesoramiento personalizado.

El taller tendrá una duración de dos clases, iniciando el jueves 14 de agosto a las 18:00 hs, en la sede de Empleo (calle 1810 N° 475, planta baja). La inscripción es gratuita y al finalizar los dos encuentros se entregarán certificados de participación.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del siguiente link:

https://forms.gle/fup3Seev9wN1SWtu7

