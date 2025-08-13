Nuevo taller en el Punto Digital

Desde el Punto Digital, de la Dirección de Políticas para la Juventud, se informa que se encuentra abierta la convocatoria para inscribirse al taller “Finanzas personales” para el próximo miércoles 20 a las 9:30 hs en Brandsen 181.

Ofrecerán herramientas prácticas para mejorar la administración de finanzas personales o familiares, ayudando a tener un mayor control sobre los ingresos y egresos, y gestionar de manera responsable posibles deudas. Además, se abordarán temas como la creación de un presupuesto, el ahorro, las inversiones y el uso adecuado de tarjeta de débito y crédito, entre otros.

Quienes estén interesados pueden comunicarse por WhatsApp 2983456538 y recibirán el link de inscripción. No es necesario tener conocimientos previos en la temática.

