Nuevos días de recolección de residuos y cronograma por las fiestas

21 diciembre, 2021 Leido: 200

La Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos informa a la población que el servicio de recolección de residuos domiciliarios en el Distrito en los días venideros con motivos de las fiestas será de la siguiente manera:

Tres Arroyos: No habrá recolección el día Sábado 25, normalizando el servicio el Domingo 26.

San Francisco de Bellocq: La recolección de residuos se realizará los días martes y jueves.

Reta: La recolección de residuos se realiza todos los días por la mañana, asimismo no habrá recolección el día Sábado 25, normalizando el servicio el Domingo 26

Claromecó: La recolección de residuos se realiza todos los días por la mañana, asimismo no habrá recolección el día Sábado 25, normalizando el servicio el Domingo 26

Balneario Orense:

A partir del Lunes 27 el servicio comenzará a realizarse todos los días desde las 13 hs.

