Nuevos gustos y cambios en la sociedad: “hay una necesidad de alegría, la cual se ve en el calzado”

16 octubre, 2021 Leido: 50

Romina Ruppel, de Así Sea Zapatería, habló este sábado con LU 24 sobre cómo viene la temporada, cuáles son los regalos que más se venden en víspera del Día de Madre y cómo ha cambiado la forma y el gusto de la gente sobre el calzado.



“Desde la semana pasada la gente viene reservando. Desde la pandemia, se ha puesto en moda el calzado cómodo, así que se venden muchas zapatillas, y también la gente, se está preparando para el verano, regalan muchas sandalias de alto verano”, dijo.

“Yo creo que después de tanto encierro, la gente y me incluyo, tenemos esas ganas de festejar, estar cómodos y disfrutar. Buscan mucho el color y el diseño, hay como una necesidad de alegría, la cual, en el calzado también se ve”, destacó.

En cuanto a las diferencias con el año pasado, Ruppel manifestó que “el año pasado fue muy poco lo que se pudo festejar, en todos los rubros nos vimos más quietos. Las personas que no pudieron festejar los cumpleaños de 15 lo están haciendo los 16, cualquier festejo se mueve porque hay mucha necesidad de juntarse”.

“Nuestros proveedores están volviendo a reactivarse. Vi muchas fotos en las redes, que ponen ‘mis dulces 16’ porque había mucha gente que tenía la posibilidad de trasladar las fechas”, aseguró.

Asimismo, detalló que debido a la pandemia de coronavirus que afecto al mundo y a nuestro país, hubo fábricas del rubro “que tuvieron que cerrar y otras reinventarse”.

“Nosotros tenés 20% de descuento al contado efectivo, también tenemos la posibilidad de trabajar con Cuenta DNI y tarjetas. Hace más de un mes lanzamos la tienda Online, es una vidriera virtual que te permite realizar compras. En el local hay muchísimos modelos que no hay en la tienda”, finalizó.

