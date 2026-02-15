Nuevos lideres en “La Rubia de San Cayetano”: Iñaki Garcia en general y Ángel Simon la “Variada”

15 febrero, 2026

Con una destacada participación de pescadores, se conoció la clasificación general actualizada tras las primeras 3 horas del certamen, donde la corvina vuelve a ser la gran protagonista de la jornada.

En la Clasificación General, lidera el necochense Iñaki Garcia con una Corvina de 2.508 KG. Por lo tanto en la “Variada”, lidera el dorregense Ángel Simón con un Chucho de 3.228 KG.

PUESTO NOMBRE – APELLIDO CORVINA – KG LOCALIDAD
1 Iñaki Garcia 2.508 KG Necochea
2 Sergio Gentile 2.436 KG San Cayetano
3 Rubén Peralta 2.354 KG Claromecó
4 Alejo Cousiño 2.308 KG Oriente
5 Juan Hamber 2.264 KG Mar del Plata
6 Alejo Colantonio 2.198 KG San Cayetano
7 Agustin Villamonte 2.142 KG Necochea
8 Gustavo Gomez 2.116 KG Mar del Plata
9 Maximiliano Rodriguez 1.946 KG Miramar
10 Anibal Emulenar 1.906 KG San Cayetano
11 Luis Garcia 1.762 KG Mar del Plata
12 Dario Mondas 1.732 KG San Cayetano
13 Arturo Prado 1.720 KG Tres Arroyos
14 Jose Ortiz 1.702 KG San Cayetano
15 Gaston Cejas 1.702 KG Tres Arroyos
16 Ariel Siniscalco 1.684 KG Lobería
17 Cristian Aramendi 1.512 KG Tres Arroyos
18 Enrique Moller 1.492 KG Necochea
19 Raul Duarte 1.490 KG Orense
20 Gustavo Gomez 1.462 KG Mar del Plata
21 Agustin Díaz 1.434 KG A.G. Chaves
22 Nazareno Amorena 1.418 KG Energia
23 Emiliano Hidalgo 1.366 KG La dulce
24 Carlos Cisneros 1.352 KG San Cayetano
25 Ines Medico 1.294 KG San Cayetano
26 Facundo Lujan 1.264 KG Necochea
27 Yamila Lungo 1.244 KG Necochea
28 Carlos Aberastegui 1.210 KG Necochea
29 Ariel Di Marco 1.196 KG Tres Arroyos
30 Juan Coria 1.142 KG San Cayetano

Clasificación “Variada”:

PUESTO NOMBRE – APELLIDO KG LOCALIDAD
1 Ángel Simón Chucho – 3.228 KG Dorrego
2 Gastón Cejas Bagre – 2.178 KG Tres Arroyos
3 Carlos Cisneros Bagre – 2.100 kg San Cayetano