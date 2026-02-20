Nuevos paredones en la Escuela Primaria Nº 20 de Chaves

En el marco del apoyo a la instituciones educativas, Chaves Municipio llevó adelante la colocación de nuevos paredones en la Escuela Primaria N° 20, con el objetivo de mejorar y cuidar el espacio escolar.

Los materiales fueron adquiridos por la propia institución y, desde el Municipio, se acompañó con la mano de obra para su colocación, en un trabajo articulado junto al Consejo Escolar. Esta acción permitió fortalecer la infraestructura del establecimiento y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades diarias.

“Cuando las instituciones y el Estado trabajan en equipo, las mejoras llegan y se sostienen en el tiempo”, destacaron desde Chaves Municipio. Además, remarcaron: “Vamos a seguir apoyando a todas las instituciones del distrito, porque cada mejora en una escuela es una inversión en el presente y en el futuro de nuestra comunidad”.

Desde la gestión municipal “reafirmamos el compromiso de continuar acompañando a cada escuela del distrito, entendiendo que invertir en educación es apostar al crecimiento y desarrollo de Gonzales Chaves”, concluyeron.

