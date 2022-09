Rural: Reclamos del sector y rechazo a cambios en el CPR en el acto oficial

Se desarrolló como estaba previsto el Acto Oficial que dejó inaugurada la Exposición de la Sociedad Rural.

El mismo tuvo lugar en los galpones mellizos, donde inicialmente se ejecutó el Himno Nacional Argentino por parte de integrantes del Conservatorio de Música, para luego dar paso al uso de la palabra del presidente de la entidad, Eugenio Simonetti, quien agradeció la presencia de los funcionarios municipales, representantes de la entidad madre CARBAP, en la figura de su vicepresidente 3ro. Carlos Federico Preteigne, y de entidades hermanas.

Simonetti: agradecimiento y críticas al recambio del CPR

Eugenio Simonetti recordó los inicios de la Sociedad Rural, cuyo primer presidente fue Félix Bellocq y trazó una línea de tiempo desde su constitución hasta la actualidad, con el ingreso primario de 88 accionistas que se asociaron en sus inicios, y su gestión, el trabajo conjunto con el SENASA y la oficina de Marcas y Señales en la sede administrativa, la que se ampliará con el alquiler de las oficinas recientemente adquiridas aledañas a la misma.

Agradeció “a los expositores que hicieron un esfuerzo para venir. Nos encontramos para celebrar las 165 exposiciones y los 125 años de existencia”, dijo y también resaltó la labor en seguridad con el CPR, aunque criticó el recambio de autoridades de la fuerza rural producida recientemente.

“Fue importante el aporte de Luis del Canto con un polo genético. Estamos en buen entendimiento con la entidad vial que se ocupa de los caminos viales y en el orden de seguridad vimos que se cambiaron las autoridades del CPR que habían tenido un cambio importante no lo entendemos”, dijo.

Afirmó que “el dólar soja crean mayor desigualdad en el sector, son medidas que sirven a los exportadores y al gobierno. Es función promover el consumo interno y para ello necesitan mayores exportaciones para equilibrar, achicando gastos promoviendo la educación y el trabajo para que Argentina pueda ser el país que todos soñamos y para que nuestros hijos no abandonen el país. Necesitamos el aporte de todos los productores para que no sean ocupados los lugares por gente ajena, llamado a las instituciones ya que son mucho más las cosas que nos unen que nos separan”, finalizó.

Preteigne: “la huella más importante es el gremialismo para defender al sector”

A su turno, el Vicepresidente tercero de la CARBAP, Carlos Federico Preteigne, expresó: “es un honor venir a una Rural de 145 años, y ver las ganas que tienen de seguir haciendo” a la vez que contó que “es un año muy especial porque la CARBAP cumple 90 años y esto es muy importante, la huella más importante es el gremialismo, y tenemos que ser fuertes ahí, para defender al sector y las instituciones”.

