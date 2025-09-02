Nuevos valores en las multas de tránsito

2 septiembre, 2025 0

Una nueva actualización en el valor de las multas de tránsito podrá llegar hasta los $1.606.000 en casos como cruzar un semáforo en rojo, conducir alcoholizado o circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

El ajuste determinado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se debe a la suba del monto de la unidad fija (UF), que se actualiza cada bimestre de acuerdo al valor de la nafta Premium en las estaciones del Automóvil Club Argentino de la ciudad de La Plata, el incremento fue del 11,9% respecto al período anterior.

De esta manera, así quedaron los nuevos valores de las multas de tránsito en Provincia:

Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000

No usar casco en moto o cinturón en auto: entre $80.300 y $160.600

Pasar un semáforo en rojo: entre $481.800 y $1.606.000

Circular a contramano o girar en zonas prohibidas: entre $481.800 y $1.606.000

Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600

Conducir alcoholizado: entre $481.800 y $1.606.000

Negarse a un test de alcoholemia: entre $803.000 y $1.927.200

Circular con la VTV vencida: entre $481.800 y $1.606.000

Manejar sin habilitación o sin edad reglamentaria: entre $481.800 y $1.606.000

Circular sin documentación o sin comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600

Circular sin cobertura de seguro: entre $481.800 y $1.606.000

Exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600

Con estos valores, la Provincia busca desalentar las infracciones y reforzar la seguridad vial, aunque el incremento también genera preocupación en los conductores por el impacto económico en caso de incumplimientos.

Volver