Numerosas familias requieren asistencia alimentaria en Tres Arroyos: cómo se trabaja desde Desarrollo Social

25 octubre, 2022

La situación económica y el elevado costo de la canasta de alimentos hace que numerosas familias de Tres Arroyos requieran asistencia a través de distintas instituciones y programas para poder comer diariamente. Desde Desarrollo Social, la directora licenciada Ana Scarpaci aseguró que “colaboramos con comedores escolares y comunitarios, y trabajamos, desde marzo de este año, a través del Observatorio Nutricional, desde marzo de este año, con lo que tiene que ver con la alimentación no sólo de los niños sino también de los adultos”.

Para hacerle frente a esta compleja realidad, hay comedores emblemáticos como El Parquecito, con 34 familias y 116 porciones; Payasolidarias, con 94 porciones; los Frutillitas -que alimenta a los chiquitos que asisten diariamente, en un total de 150 entre los dos- y la Corriente Clasista y Combativa, los fines de semana en Santa Teresita, con 80 personas sábado y domingo y entre 60 y 80 meriendas en dos días a la semana. Y a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE) con fondos provinciales, se asiste con módulos alimentarios -que forman parte del Programa MESA- a 5150 chicos, en una iniciativa que surgió ante el cierre de los comedores escolares por la pandemia, pero se sigue entregando; a lo que hay que sumarle 2083 cupos de comedor en las escuelas y 6603 cupos de desayuno y merienda.

Es importante destacar que aparte de esta ayuda que reciben los grupos familiares para alimentación, Desarrollo Social asiste con unas 500 bolsas de mercadería, y también hay unos 2460 beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, que alcanza los 18.000 pesos para tres chicos. “Seguramente hay grupos familiares que están siendo asistidos por varias instituciones. La Secretaría entrega bolsas a personas que también tienen la Tarjeta Alimentar, y que quizá seguramente reciben el Programa MESA; no se hace ningún tipo de discriminación, porque sabemos que las familias necesitan el apoyo del Estado más que nunca”, señaló Scarpaci.

“Pero no nos quedamos solo ahí; el Observatorio Nutricional, que es multidisciplinario y tiene como objetivo elaborar políticas públicas para alimentación, se han hecho dos relevamientos a través del Servicio de Nutrición del Hospital, que incluye a las escuelas, para que la gente no sólo tenga el recurso para alimentar a su familia sino que además se pueda utilizar bien de manera que los niños puedan crecer bien. Y el Consejo Escolar trabaja también en la elaboración de menús ricos y equilibrados”, completó.

Asimismo, la trabajadora social destacó que “desde la Secretaría de Desarrollo Social se defiende sobre todo la comensalidad en el hogar, que los chicos coman en su casa, con sus padres y su familia. Y para eso también los profesionales del Servicio de Nutrición del Hospital dan talleres de cocina económica y saludable en los CAPS barriales”.

