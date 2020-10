“Nunca habíamos tenido tan poca sangre disponible”, indicaron desde el servicio de Hemoterapia del Hospital

21 octubre, 2020 Leido: 9

Lucía Palma, jefa del servicio de Hemoterapia del Hospital, habló con LU 24 para invitar a la gente que se acerque a donar sangre, dado que, según indicó, “nunca habíamos tenido tan poca sangre disponible”.

“Desde el inicio de la pandemia ha bajado mucho la donación de sangre. La vida continúa a pesar del COVID pero se nos ha complicado conseguir sangre”, explicó en primera instancia, al tiempo que agregó que “tratamos de salir del Hospital por las personas que no se animan. Tratamos de hacer salidas mensuales, pero nos cuesta mucho llenar el día”.

Para donar sangre, los interesados “se pueden presentar en forma espontánea todas las mañanas de 8 a 11 en el Centro de Hemoterapia del Hospital o a se pueden anotar a través de la página del Centro Municipal de Salud con un turno”, explicó Palma, además entre los requisitos manifestó que “deben ser mayores de 18 años, estar totalmente sanos, que en este momento no hayan tenido contacto con personas que hayan dado COVID positivo, hasta los 65 años”.

Asimismo se refirió a los pacientes que han tenido coronavirus, explicando que “alguien que tuvo COVID puede donar sangre después de los 30 días, los invitamos a que también puedan donar plasma”.

Palma sostuvo además que “son totalmente independientes la sala COVID y la sala de Hemoterapia. Tratamos de no hacer esperar a las personas que se acercan, intentamos cuidarlos lo más que podemos”.

Asimismo informó que la donación de médula ósea también ha descendido.

Primeros donantes de plasma en nuestra ciudad

La donación de plasma por parte de paciente que transitaron la enfermedad de coronavirus, se está realizando actualmente en Bahía Blanca, según informó la jefa de Hemoterapia del Hospital: “cuando se hace el pedido de plasma en la sala COVID el servicio de hemoterapia hace de intermediario con Bahía Blanca, en tanto que está la parte de donación de plasma de las personas que tuvieron COVID, recién se hace 28 días después”.

En este sentido indicó que “dos personas viajaron desde acá a Bahía Blanca para donar plasma”, siendo los primeros tresarroyenses en hacerlo.

