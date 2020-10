“Nunca menos”, el candombe que refleja el sentimiento por Néstor Kirchner

27 octubre, 2020 Leido: 127

El eximio guitarrista dorreguense Víctor Testani participó de la creación de “Nunca menos”, la canción que rinde homenaje a Néstor Kirchner.

En diálogo con LU 24, al cumplirse 10 años del fallecimiento del expresidente, recordó que el candombe fue hecho junto a un grupo de militantes de La Plata, donde reside, a tres meses de producirse el deceso.

“Fue una especie de catarsis, una necesidad de dejar plasmado lo que estábamos sintiendo. Lo íbamos a hacer entre 20 personas y terminamos siendo cerca de 160”, manifestó quien llevó a cabo los arreglos.

Testani explicó que “la grabación fue bastante casera” al tiempo que dijo que “la repercusión artística era lo que menos importaba en ese momento”.

“Nosotros valoramos que Néstor fue un tipo que hizo al revés de lo que se hacía en ese momento en la política: los políticos primero querían agradarte y después gestionar; él se puso a gestionar y después si le agradaba o no a la gente tenía que ser un resultado”, afirmó Víctor, hijo del doctor Juan Pedro Testani, quien fue intendente de Coronel Dorrego por el PJ durante los periodos 1991-1995 y 1995-1999.

“Nos daba felicidad ver que se empezaba a hacer tan grande, era una especie como de alegría triste recordarlo de esa manera”, puntualizó.

Testani indicó que “no me considero peronista, soy afiliado al Partido Intransigente, he militado un tiempo bastante largo y me alejé por cuestiones laborales y de tiempo. El Kirchnerismo es como una nueva faceta que engloba a otra gente que no se sentía representada por el peronismo de los ´90, ´80 incluso de los años ´70”.

Al respecto consideró que “Néstor aparece, junto con Cristina, haciendo un montón de reivindicaciones que tenían que ver con las luchas de la izquierda, por eso también los jóvenes nos sumamos a las hechas con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, o cuando bajó los cuadros (de los genocidas)”, finalizó.

Foto: La Dorrego.

Volver