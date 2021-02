“Nunca nos fuimos”, el descargo de una docente en Facebook

9 febrero, 2021

La docente Gisele Petersen Díaz aclaró que “nunca nos fuimos” al hacer un descargo público en su cuenta de Facebook en el que expresa: “Basta de pavadas por favor. Es febrero y ya no quedan insultos sin decir sobre nuestra profesión”.



“Sólo pido respeto por nuestra profesión y dejarse de hinchar con el hablemos sin saber. El ciclo lectivo del 2021 va a ser lo que tenga que ser…día por día, semana por semana, mes por mes según se vaya desarrollando la situación epidemiológica a nivel mundial”, agrega.

Asimismo, dice que “el que quiera hablar sin saber, por ejemplo gente que no pisa una escuela hace años…abstenerse”.

A continuación, el texto completo, que está acompañado con la gráfica de la convocatoria “Volvamos a la escuela” y la aclaración de que “Nunca nos fuimos”:

“Basta de pavadas por favor. Es febrero y ya no quedan insultos sin decir sobre nuestra profesión. No voy a explicar el trabajo realizado en 2020. Sólo pido respeto por nuestra profesión y dejarse de hinchar con el hablemos sin saber. El ciclo lectivo del 2021 va a ser lo que tenga que ser…día por día, semana por semana, mes por mes según se vaya desarrollando la situación epidemiológica a nivel mundial.

Quien quiera compartir es bienvenido. El que quiera hablar sin saber, por ejemplo gente que no pisa una escuela hace años…abstenerse”.

