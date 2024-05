Nutrición: Preguntas frecuentes en la consulta

2 mayo, 2024

Hoy les traigo varias dudas frecuentes con las que me encuentro en las consultas, o que me hacen por las redes sociales, en referencia a la alimentación. Decidí publicar esto porque son muy frecuentes y siento que tal vez pueden ayudar a responder en forma general algo de ustedes.

¿Es necesario dejar las harinas para bajar de peso?

Si no hay intolerancias, no. Es conveniente elegir harinas integrales y controlar la cantidad para moderar la porción. No considero que excluir grupos de alimentos completos, sea la solución definitiva.

¿Por qué si dejo completamente las harinas, me pongo de mal humor?

Cuando la restricción es mucha, aumente el cortisol (“hormona del estrés”) y nos ponemos nerviosos y más irritables. Por eso disminuir y cambiar la calidad de lo que comemos, la clave.

¿Cómo puedo calmar la ansiedad?

Tratemos que no sea con comida, en lo posible hay que buscar otras técnicas. Hacer actividades que nos gusten suelen ser la mejor manera, leer, salir de la situación en la que estamos, hacer manualidades. Tenemos que probar opciones y armar un listado para tener a mano.

¿Estoy desmotivado, qué me pasa?

A veces nos plantemos objetivos muy ambiciosos, muy grandes y esa suele ser la respuesta. Si yo no hago nada de actividad física, y pretendo incluir 4 veces por semana gimnasio, 2 tenis y 1 natación lo más probable es que no haga nada. Siempre pensá en dar un paso a la vez. Si no te movés, con una vez por semana ya es un gran cambio, comenzá por lo posible…

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

