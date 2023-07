Nutzen PVC y las ventajas de este tipo de aberturas

12 julio, 2023

En el mundo de la construcción, la evolución se ha dado en el último tiempo y uno de estos casos es el de las aberturas PVC. A esto se dedica Nutzen PVC, comercio ubicado en Saavedra 145 y tiene muchas ventajas. Acerca de esto, Santiago Lange, dueño de la firma en la ciudad, comentó: “comenzamos con la fabricación de aberturas PVC y hace ocho años que tenemos la fábrica en la ciudad. De a poco se ha ido utilizando cada vez más y tiene muchas virtudes, ya que la diferencia con las de aluminio es que el PVC es un clásico en los perfiles de ingeniería preparado para estar a la intemperie. Además, es robusto en cuanto a peso y dimensiones y tiene muy baja conductividad térmica. Con esto, en invierno, el marco no está frío y demuestra que no está sacando calor hacia las afueras de la casa.”

Otra de las ventajas que tiene según Lange es que “es libre de mantenimiento. Solo requiere un poco de limpieza y los herrajes necesitan lubricación. Viene una gama de colores símil madera que son muy parecidos estéticamente y no hay que barnizarlo nunca, algo que está muy bueno.”

Así mismo, Lange remarcó: “para generar una buena aislación con el PVC se recomienda utilizar el doble vidrio hermético que son dos láminas de vidrios separadas por una cámara de aire que va sellada. Esto aumenta lo que es la aislación térmica y también la parte acústica del ambiente.”

Finalmente, y en cuanto a los precios, detalló: “es más caro que el aluminio dependiendo cómo se compare, pero la realidad es que para que este último tenga la misma prestación que una abertura de PVC, tiene que ser con ruptura de puente térmico, lo que termina siendo más costoso.”

Para consultas, se puede acceder a las oficinas de calle Saavedra 145 o también comunicarse al 2983545017 o en Instagram como @nutzenpvc.

