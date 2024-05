Obesidad: El Dr. Raúl Basile atiende el 22 en Policoop

El Dr. Raúl Basile atenderá el miércoles 22 en Policoop, San Lorenzo 146, y anunció que bajará el 30 por ciento de su consulta la que quedará congelada por tres meses, ante la situación complicada que se vive actualmente.

“Vamos a tratar de ayudar a la gente, porque hay que tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad y que con ella aparecen otras enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes, es importantísimo y hay que tener cuidado; cuando uno empieza a bajar de peso uno empieza a recuperar la movilidad, y recupera la posibilidad de realizar actividades como subir una escalera”, explicó.

“En la época de frío se hacen comidas diferentes que en verano, y hay que tener mucho cuidado con las harinas”, dijo el especialista.

“Esto no es homeopatía sino alopatía médica, porque se aplica a la clínica médica a la par de la medicina convencional; yo dejo mi teléfono particular para que mis pacientes me llamen ante cualquier circunstancia: 223 -6079169”, afirmó.

