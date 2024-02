Obesidad y sobrepeso: ¿Por qué teniendo tanta oferta de opciones para perder peso, no es posible lograrlo?

29 febrero, 2024

El sobrepeso y la obesidad se dan cuando consumimos más energía de la que gastamos. Como el organismo no la necesita toda, parte de esa energía es reservada en forma de adiposidad (grasa). Actualmente en la sociedad en general esta aumentado el consumo de alimentos muy calóricos, y el estilo de vida se torna cada vez más sedentario, tanto para adultos (con trabajos estáticos) como para niños que se inclinan por juegos tecnológicos.

En Argentina según datos oficiales para 2018/19 Los porcentajes de sobrepeso y obesidad en adultos de ambos sexos superaban al 60 % de la población y en niños estaban por sobre el 40 %, son cifras que alarman a quienes trabajamos con una mirada centrada en sostener una buena calidad de vida. Actualmente se estima que los porcentajes siguen aumentando.

La obesidad junto a otros factores, colaboran en el desarrollo de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes, del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer. La sobreinformación que recibimos a diario por redes sociales nos lleva a sentirnos confundidos, estresados, ya que no sabemos muchas veces que debemos comer y cuál es el mejor plan para nosotros.

Si tenés dudas siempre es mejor consultar un profesional de la salud que pueda generar un acompañamiento adecuado. La obesidad es una patología que merece ser atendida, no sigamos creyendo que es falta de voluntad o de cuidado de quien la padece.

Carolina Tedesco

Lic. En Nutrición MP 6764 / Comunicadora

