Objetivo cumplido: se consiguió la pintura para pintar la Escuela 501

8 septiembre, 2025 0

En menos de una semana, se recaudaron los 700 litros necesarios para pintar totalmente el edificio de la Escuela Especial 501, gracias a la campaña emprendida que contó con la colaboración de la comunidad, empresas y la Municipalidad de Tres Arroyos.

Alejandra García, revisora de cuentas de la cooperadora de la institución, habló con LU 24 para dar a conocer que se cumplió con el objetivo propuesto : “estamos muy felices, la campaña iba a ser durante todo el mes de septiembre pero lo logramos en muy poquitos días, quiero agradecer a quienes colaboraron, empresas, a la gente y al señor Valerio (propietario de Mundo Color) que se puso sobre los hombros esta campaña y dejó al costo el valor de la pintura, y a las donaciones de la gente y el importante aporte de la Municipalidad de varios litros de pintura y Consejo Escolar, ya que contaremos con las cuadrillas para realizar la obra”.

“Cualquiera puede asociarse a nuestra Cooperadora, la cuota mensual es ínfima, son 1000 pesos o 10 mil anuales, porque siempre tenemos necesidades que la mayoría de las veces son cubiertas por los docentes”, relató.

En otro aspecto, García anunció que se realizará una presentación de Yoga en silla, para adultos mayores particularmente y para adultos mayores que tienen poca movilidad, o sobrepeso, gente que tiene necesidad de poder conocer mente cuerpo y alma y el beneficio que tiene poder lograrlo”.

Sobre el comienzo de los trabajos de pintura, dijo que “se hará durante las vacaciones de verano, porque la escuela es grande y el número de estudiantes también, por lo que se va a necesitar que esté prácticamente vacía para trabajar con tranquilidad, y al color lo elegirán los estudiantes”.

“Estamos más que agradecidos porque LU 24 está siempre presente, siempre está presente en cada cosa que hacemos, en cada evento “, finalizó.

Volver