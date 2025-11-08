Obra de Maximiliano Soriano, seleccionada en la Bolsa de Comercio bahiense

8 noviembre, 2025 0

La obra “Interior” obra en el 40º Salón de Arte de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca.

El primer premio correspondió a “El Vacío” de Guillermo Dure” de Moreno; segundo para Leila Frieling y tercero para Nicolás Matías Demarco Dulcich.

La muestra estará abierta al público en general desde el lunes 17 hasta el martes 28 de este mes, con ingreso por Avenida Colón 8.

Menciones:

1ª mención para “Bandeja” de Mario Iván Romanelli

2ª mención para “10:57” de Stanislava Trunova

3ª mención para “Tienda La Argentina” de Pablo Temes

4ª mención para “Composición #4” de Francisco Figueroa

5ª mención para “Hay equipo, Misiones” de Lucas Rocino

6ª mención para “Risa en papelito” de Augusto Rossanigo.

Seleccionados:

“Interior”, Maximiliano Soriano. Tres Arroyos / “Decisión” Micaela Blanco. Stroeder / “Arquitectura Sutil, La casa del Puente”, Miguel Canatakis. Mar del Plata / “Altares de la cruz del sur. Elixires para los santos”, Jorgelina Argeñarás. San Isidro / “Riña de gallos”. Gerardo Randazzo, Carmen de Patagones / “El bagual y las buitreras”, Natalia Sabina Lukacs. San Carlos de Bariloche / “Serie: Ocupa espacio. Obra Silla roja”, Faustina Menvielle. Bahía Blanca / “La hechicera”, Francisco Hernández. Ramos Mejía / “El baño”, Federico Suhurt. Tandil / “Sueño de sueños”, Ricardo Ajler. Ciudad Autónoma de Buenos Aires / “Limonero amarillo”, Vanina Paola Nurie. Ciudad Autónoma de Buenos Aires / “La barda”, Franciscos Torres. Neuquén / “Lapsos…entre odios y amores”, Matías Anriquez. Chos Malal / “Miguelito”, Enzo Goyzueta. Martinez Buenos Aires / “Luminosa”, Alejandro David Gigli. Lanús / “Vértigo de lo interior”, Viviana Ferreira. Longchamps / “El mecenas”, Horacio Héctor Aphalo. Bahía Blanca / “E pluribus unum”, Román Cura. Trelew / “Scroll de la serie Horror vacui”, Boris Ramírez. Bahía Blanca / “Cadillacs and millennialsaurs”, Agustín Sandoval. Punta Alta / “Mujer alma”, Paola Guglietti. Flores / “Souvenir”, Paula Belén Dalmacio. Tandil / “En el jardín”, Zulma Irma Asla Etcheverry. Coronel Suárez / “Serie 2024 Nº6”, María Victoria Iribas. La Plata / “Alfombra voladora”, Gustavo Martín. San Antonio de Padua / “Pensamientos Positivos”, Matías Sierralta. Florencio Varela / “La Salida”, Jorge Fabián Blanco. Mercedes / “Cuando los ismos complotan en mi sillón”, Alexander Moreira. San Rosa / “El jardín de las malicias”, Javier Albornoz. Berazategui / “Magia nocturna”, Adriana Cozzi. Villa Ramallo / “Cuarta dimensión”, María de los Ángeles Quiroga. Bahía Blanca / “El tiempo sigue girando”, Karina Schwerdt. Santa María Coronel Suarez / “Siempre lo intentamos”, Mariano Llaneza. Merlo / “Suspendida en el umbral”, Viviana Cavalié. Santa Rosa /

