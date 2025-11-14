Obra pública: las inversiones más relevantes del presupuesto bonaerense

14 noviembre, 2025

En el contexto de emergencia, con sus limitantes económicas, el proyecto de presupuesto 2026 presentado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires contiene inversiones relevantes en materia de obra pública.

Alrededor de 1,4 billones de pesos serán administrados por el ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y tendrán como objetivos principales obras hídricas (agua y cloacas), hidráulicas con la reconstrucción de Bahía Blanca y el Plan Maestro del Río Salado clave contra las inundaciones del campo. Además, se contempla la continuidad de pavimentación de la Ruta del Cereal, vital para circulación de la producción agropecuaria.

Sobre la reconstrucción de la localidad de Bahía Blanca figura la restauración del Canal Maldonado, por un total de 35 mil millones de pesos. En dicha ciudad, el Plan Hídrico incluye 21 tareas en respuesta a problemas estructurales de producción y distribución de agua potable.

