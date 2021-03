Obras Públicas del Concejo comenzó a tratar un proyecto de transporte interurbano

La Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante comenzó a tratar hoy un proyecto de ordenanza del bloque de Todos, que propone la creación de un servicio de transporte interurbano de pasajeros entre las localidades del distrito y la ciudad cabecera, que entre otras consideraciones dispone que el prestador de ese servicio puede ser el propio Municipio –adquiriendo dos microómnibus o combis- o un particular, bajo determinadas condiciones. La vicepresidenta de la Comisión, la vecinalista Victoria Larriestra, indicó que “el bloque expuso el proyecto, que se va a enviar a distintas dependencias municipales que involucra. La iniciativa prevé la adquisición de vehículos para trasladar pasajeros de y hacia las localidades, reglamentando el Ejecutivo de qué forma y cómo se cobrará el servicio, que debe incluir descuentos a personas con discapacidad, estudiantes, jubilados y docentes”.

“Hay que analizarlo muy bien. La cuestión del transporte suele ser una complicación para los estudiantes, y esto lo digo como agente de la educación, y a veces la prestación del servicio no resulta rentable para los privados, que no cubren todos los circuitos o no van todos los días a las localidades, con el consecuente perjuicio para los alumnos que estudian en Tres Arroyos que a lo mejor necesitan desplazarse a diario”, consideró la edil.

