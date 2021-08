Ocupación de terrenos en Rondeau y Aconcagua: (video) “no queremos llegar a ningún encontronazo violento”

18 agosto, 2021

Según se supo en las últimas horas, se estaría generando en Tres Arroyos, un nuevo intento de usurpación de terrenos, y LU24 conversó con Ignacio Aguinaga, quien denunció públicamente que algunas personas han comenzado con trabajos de alambrados y colocación de postes en un terreno ubicado en Rondeau y Aconcagua, y que es de su propiedad.

El damnificado, comentó en LU24 que se trata de un lote de 2.000 metros cuadrados y aseguró que “se viene la usurpación porque están marcando, alambrando y poniendo palos” según le informaron vecinos del lugar, ya que él no se encuentra en la ciudad de Tres Arroyos.

“Antes de ayer por la tarde me avisaron, llamaron a la policía los vecinos, yo llamé e hice una exposición” indicó Ignacio, y aseguró que preferiría no comenzar con un proceso judicial de desalojo ya que “no queremos llegar a ningún encontronazo violento” y sostuvo que “es bravo querer ir a sacar a la gente”.

Asimismo, manifestó que los usurpadores posiblemente hayan elegido ese lote “por la demostración de abandono, porque hace muchos años está sin edificar” pero se trata de dos hectáreas, que se les prestó a algunos vecinos para que alimenten a sus animales, y que además, es un terreno que está en proceso de sucesión.

Los propietarios del terreno ubicado en Rondeau y Aconcagua, aseguraron que confían en el hecho de que se haga público de lugar a que los usurpadores desistan de ocupar las tierras, y que “de lo contrario se tomaran otras medidas”.

Para finalizar, lamentando lo acontecido, Ignacio manifestó que “si yo tomo el lugar como se debe, porque es mío, no quisiera que me tomen como un verdugo” y además aclaró que entiende la situación “porque son familias que tienen la necesidad, pero nosotros no tenemos nada que ver”.

