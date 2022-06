Oficial de Básquet: Hay 4 punteros

Este viernes se jugó la 8ª fecha del torneo Oficial en la cual quedaron 4 líderes que vencieron, Argentino (fecha libre), Quilmes, Blanco y Negro y Huracán (logró su 5º triunfo consecutivo).

Resultados:

Quilmes venció a Costa Sud

En la caldera cervecera Quilmes derrotó al oriverde por 73 a 62 dando un gran golpe para ser puntero. En el ganador se destacaron Luna (13) Muñoz (20) y Guillerat (15). Por la visita Besmalinovich(15) , Rodríguez (11) y Haag (10) . Parciales: Quilmes 17 – Costa Sud 15, 35-36 y 64-48. Dirigieron: J.Ballerini y P. Ledesma.

Blanco y Negro ganó el clásico

El elenco blanquinegro, derrotó a su rival Sarmiento 73 a 60 en un estadio lleno, y también trepó a la punta. Con el aporte de Maier (15), Gallardo (12) y Quiroga (13). Por el verdirrojo Escur (11), Ferraro (10) y Ger (10). Parciales: Sarmiento 16 – Blanco y Negro 12, 25-24 y 43-52. Dirigieron: R.García y S. Ebbens.

Huracán venció a Alumni

El Globo batió al rojo Orensano por la mínima diferencia 78 a 77 en un partidazo, que se jugó fuerte por parte de la visita y con velocidad, marca y goleo externo de Huracán que llegó a tener 11 puntos de diferencia. Franco Bayúgar sufrió fractura de tabique nasal. Faltando un segundo Hevia recuperó la pelota del partido y le hicieron falta. Final electrizante y triunfo albo. Por el local se destacaron S.Goizueta (23) con sus triples, Falcone (22) y Bayúgar (10). Por Alumni, su figura Harstock (15) varios triples y Khulmann abajo (15) y Argueso (12). Parciales: Huracán 18 – Alumni 21, 41-39 y 61-55. Dirigieron: L. Bianco y A. Vázquez.

Ganó Club de Pelota

El celeste ganó su primer partido del torneo al vencer en su estadio a Monte Basket por 96 a 40. Los parciales fueron: Club de Pelota 25 – M. Basket 7, 48 -19 y 77 a 27.

Libre: Argentino.

Posiciones: Argentino (5-2) , Huracán (5-2) , Quilmes (5-2) y Blanco y Negro (5-2) 12, Costa Sud (4-3) y Sarmiento (4-3) 11 , Alumni (3-4) 10 y Club de Pelota (1-6) y Monte Basket ( 0-8) 8.

Próxima Fecha: (Última) Viernes 1, 21 hs, Costa Sud vs. Huracán. Argentino vs. Quilmes, Blanco y Negro vs. Club de Pelota y Alumni vs. Sarmiento. Libre: Monte Basket.

