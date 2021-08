Oficial de bochas de primera: Huracán A y Oriente son punteros

27 agosto, 2021 Leido: 11

Se jugó la cuarta fecha del oficial de bochas por parejas de primera división que tiene siete equipos en juego hasta el momento Huracán A y Oriente son los punteros.

Los resultados de la cuarta fecha Oriente le gano a Estudiantes 15 a 5, y Huracán A de visitante venció a Club de pelota 15 a 11. Sociedad Española B derroto a Huracán B 15 a 4 libre quedo Sociedad española A.

Próxima fecha martes 31: Huracán B vs. Oriente, Estudiantes vs. Club de pelota, Huracán A vs. Sociedad Española A libre Sociedad Española B.

Juegan hoy por la tercera fecha la categoría veteranos: Oriente vs. Echegoyen A, Claromecó vs Sociedad española B, Echegoyen B vs Huracán y Sociedad española A vs Club de Pelota.

