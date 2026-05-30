Oficial de infantería busca recuperar su boina olvidada en un auto

30 mayo, 2026 93

Este sábado, un oficial del cuero de Infantería con asiento en Tandil viajaba a dedo hacia la ciudad serrana y fue alzado por un automóvil Chevrolet Astra en la rotonda de Monte Hermoso, el que lo dejó en la Axion de la Ruta 3 en Tres Arroyos. El conductor era una persona de físico grande que viajaba acompañado por su hija.

En un descuido, olvidó una boina de color verde en el habitáculo, en el asiento trasero del Astra, por lo que a través de LU 24 solicita que la devuelvan en la radio, Avenida Belgrano 457, para poder reintegrársela.

Desde ya, muchas gracias.

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