Policía chavense reclama “Justicia por todos los azules suicidados en un acto de Honor”

22 febrero, 2024

Agustina La Canal es Oficial de la Policía bonaerense incorporada desde hace un año a la Sub DDI de Tres Arroyos.

Enterada del suicidio de la Oficial Velázquez producido en Hilario Ascasubi, de donde era oriunda pero que debía cumplir funciones en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de La Matanza, y debía viajar a 800 kilómetros de su lugar de residencia, quien reclamó reiteradamente el cambio de destino y nunca lo consiguió, La Canal envió un mensaje a LU 24, en el que informa que integró la mencionada unidad y padeció parálisis en su cara, ante el stress que le producía alejarse de su localidad.

“Soy oficial de policía ex integrante del grupo UTOI y nueva integrante de DDI de Tres Arroyos hace un año, tras sufrir de una parálisis en la cara lo cual llegue a pensar muchas veces que no podía más cuando me enteré que mi compañera Velázquez se había suicidado me puse a pensar muchas cosas sobre que hubiera pasado si yo no sacaba carpeta siquiátrica”, dice y amplía: “Nosotras estuvimos juntas en la ciudad de Olavarría –en referencia a Velázquez – ya que cursamos un mes internados y un mes en nuestras casas con tareas en materias como por ejemplo derecho ,salud , etc. etc.; hoy tengo compañeros de mi ciudad que pasan lo mismos todos los días”

Relata: “yo me levantaba y le decía a mi mamá que no quería ir, que me estaba haciendo mal, hasta un punto que llegué a enfermarme. Muchos ni saben lo que es UTOI, pero es una fuerza que te hace fuerte por las buenas o por las malas; más allá de eso quería contarles que muchas veces nosotros dormíamos en el piso, todos amontonados, porque no teníamos un lugar para dormir y después teníamos que ir a cumplir nuestro servicio de dos días en las villas y en las calles arriesgando la vida nuestra”.

“Quiero que sepan que ser Policía no es como imaginamos, es mucho peor, nos pagan monedas nos dañan la cabeza mentalmente”.

“Muchas gracias y ojalá que algún día se haga Justicia por todos los azules suicidados en acto de honor”, concluye.

