Oficial: el Gobierno dispuso que el 1° de julio vuelvan a subir las retenciones a la soja y el maíz

27 junio, 2025 0

Tal como había anunciado, el Gobierno dispuso que a partir del 1° de julio volverán a subir las retenciones para la soja y el maíz.

La decisión, que era resistida por las entidades agropecuarias, fue publicada este viernes a través del decreto 439/2025 en el Boletín Oficial.

La norma incluye una novedad: el Ministerio de Economía decidió prorrogar la baja en las alícuotas para el trigo y la cebada.

El decreto se conoce a pocos días del inicio de la tradicional exposición de La Rural y con la expectativa latente de que el presidente Javier Milei participe de la ceremonia de inauguración.

Según el texto oficial, la alícuota para la soja subirá del 26% al 33%, mientras que la del maíz y el sorgo pasará de 9,5% a 12%. También se ajustará la del girasol, que volverá al 7%, tras haber tributado un 5,5% durante los últimos cinco meses. En contrapartida, el trigo y la cebada mantendrán el esquema reducido del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.

El decreto 439/2025 lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y especifica que sólo los productos listados en el anexo de la norma conservarán la alícuota reducida. Los cultivos invernales incluidos deberán cumplir con un requisito adicional: los exportadores tendrán que liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) correspondiente.

Este nuevo plazo duplica el establecido en el decreto 38/2025, que regía desde fines de enero y que imponía una ventana de 15 días hábiles para ingresar las divisas al país. Quienes no cumplan este nuevo requisito perderán el beneficio tributario y deberán tributar la alícuota más alta que rija para el cultivo correspondiente.

Desde el Gobierno explicaron que la extensión de las alícuotas reducidas sólo para trigo y cebada responde a la necesidad de “garantizar la eficacia en su exportación”, dado que la campaña 2025/2026 para ambos cultivos se encuentra en curso. La prórroga no alcanzó a los cultivos de verano como la soja y el maíz, cuya cosecha ya avanzó significativamente.

Durante las semanas previas a la publicación del decreto, se registró una aceleración en las anotaciones de declaraciones juradas de venta al exterior DJVE. Desde el 27 de enero, fecha en la que entró en vigor la rebaja temporal, se anotaron 15,8 millones de toneladas de subproductos de soja, 6,5 millones de toneladas de poroto de soja, 3,8 millones de toneladas de aceite de soja, y 17,9 millones de toneladas de maíz. Estas operaciones permitieron un ingreso de aproximadamente 5.000 millones de dólares en las últimas dos semanas.

Pese al incremento de la actividad exportadora, las entidades rurales expresaron su disconformidad con la decisión oficial. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su “preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los Derechos de Exportación (retenciones) aplicados a los granos”. También reconoció avances en materia económica, pero pidió una revisión urgente de la política tributaria para el agro.

Por su parte, Coninagro advirtió que la finalización de la rebaja en los DEX “genera suma preocupación y desigualdad”, al tiempo que destacó que “muchos procesos productivos se encuentran inconclusos al 30 de junio”. La entidad señaló que el sector necesita “certezas y reglas claras y duraderas” para planificar la producción y mantener niveles sostenidos de inversión y rentabilidad.

El impacto de la medida se refleja también en los datos de siembra de cultivos invernales. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 72,7% del área proyectada de trigo ya fue sembrada, en un total estimado de 6,7 millones de hectáreas. En cuanto a la cebada, la implantación cubre el 50,8% de las 1,3 millones de hectáreas previstas. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta 7,1 millones de hectáreas de trigo, apenas 200.000 más que en la campaña anterior, aunque recortó 100.000 hectáreas por los excesos hídricos de los últimos meses.

En términos de valor, las exportaciones conjuntas de trigo y cebada generan ingresos por unos 4.000 millones de dólares anuales. La harina de trigo también mantendrá su alícuota del 5,5%, según lo indicado en el texto oficial. Estos cultivos representan un componente estratégico para la balanza comercial del país y para las economías regionales del centro y sur bonaerense.

Más allá de la continuidad del beneficio para trigo y cebada, las quejas de los productores se centraron en la reimposición de las alícuotas previas para cultivos como el maíz, cuya cosecha aún no terminó. En este caso, el 45% del área todavía no fue recolectada, lo que significa que buena parte de la producción saldrá al mercado bajo el nuevo esquema tributario.

Varios analistas de mercado señalaron que la suba de las retenciones puede frenar la comercialización de soja y maíz durante los próximos meses. Aunque el Ministerio de Economía no incluyó esos productos en la prórroga del beneficio, el impacto sobre las decisiones comerciales y la liquidez del sistema agroindustrial podría trasladarse a los próximos ciclos de siembra y cosecha.

La fecha elegida para la publicación del decreto también generó interpretaciones políticas. El anuncio se conoció en la antesala de la exposición de La Rural, un evento emblemático para el sector agropecuario argentino. La posibilidad de que el presidente Milei asista a la inauguración alimentó la expectativa sobre posibles anuncios o gestos hacia el sector en ese ámbito.

Mientras tanto, el Gobierno mantuvo el enfoque en la necesidad de consolidar las cuentas públicas, recuperar el superávit fiscal y reforzar las reservas del Banco Central. La actualización del esquema de retenciones se enmarca dentro de ese objetivo general de equilibrio macroeconómico, aunque las tensiones con los sectores productivos continúan vigentes.

