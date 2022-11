Oficial: la lista de 26 jugadores de la selección argentina para el Mundial de Qatar

11 noviembre, 2022

La selección argentina tiene todo listo para el Mundial de Qatar. Este viernes Lionel Scaloni dio la lista de 26 futbolistas que representarán al país en el gran torneo que iniciará el 20 de noviembre y que tiene a la Albiceleste comandada por Lionel Messi como uno de los candidatos a luchar por el título.

El propio entrenador se encargó de difundir los 26 apellidos elegidos a través de un video que se publicó en las cuentas oficiales de Argentina: “Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también. Todos juntos”, reflexionó en el final de esa filmación.

Luego de una semana plagada de rumores, entre bajas y posibles sorpresas, el entrenador definió al plantel que lo acompañará primero a Abu Dhabi para disputar el miércoles el amistoso ante los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y luego a Doha para iniciar el camino en el torneo. El debut de la Albiceleste será el martes 22 de noviembre contra Arabia Saudita, luego el sábado 26 se probará contra México y cerrará su participación en el grupo C frente a Polonia el miércoles 30.

Scaloni tuvo que suplir la baja de Giovani Lo Celso en los últimos días. El futbolista del Villarreal debió someterse a una operación por el desprendimiento muscular que sufrió ante el Athletic Bilbao en el bíceps femoral de la pierna derecha y su lugar en la nómina fue ocupado por Exequiel Palacios. Pero, el entrenador también tuvo un arduo trabajo para completar la nómina.

Es que la gran duda del cuerpo técnico recayó en si era más conveniente llevar ocho o nueve defensores. Debido a que Cristian Cuti Romero no está al 100 por ciento físicamente y ante la posibilidad de formar con una línea de cinco en el fondo ante rivales de jerarquía, se le abrieron las puertas a Juan Foyth en la lista. El defensor surgido de Estudiantes y que se destaca en Villarreal consiguió así meterse sobre la hora.

La otra gran incógnita fue el estado físico de Paulo Dybala, quien a principios de octubre sufrió una lesión en el recto femoral izquierdo y estuvo ausente en varios partidos de la Roma. Una charla entre Scaloni y la Joya fue clave para que se definiera su situación.

El cordobés quedó fuera de acción por un problema muscular el pasado 9 de octubre e inclusive su entrenador, José Mourinho, fue pesimista en torno a sus chances de recuperarse para la Copa del Mundo. Sin embargo, el equipo de trabajo de Scaloni confió en él aunque todavía no retornó a la actividad en su club. Se espera que el domingo sume algunos minutos en el choque de Roma ante Torino después de pasar 35 días en rehabilitación.

Finalmente, el que se quedó en la puerta de la citación fue Ángel Correa, quien peleó hasta el último segundo por un espacio en la citación. El delantero del Atlético de Madrid permaneció en duda para el cuerpo técnico, que evaluó la posibilidad de sumarlo a la delegación, pero finalmente fueron Foyth, Joaquín Correa y Nicolás González los que seleccionó el equipo de trabajo de Scaloni.

La Argentina no sólo irá al Mundial en búsqueda de la consagración, sino que además pondrá en juego un invicto de 35 partidos. Para encontrar la última derrota hay que trasladarse hasta el 2 de julio de 2019, que fue en aquel 2-0 en contra ante Brasil en las semifinales de la Copa América de ese año. Desde esa eliminación, el equipo fue construyéndose a base de trabajo, pero principalmente con resultados positivos que llevaron a la obtención de la siguiente edición del torneo continental y de la Finalissima ante Italia.

Los 26 convocados por Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Franco Armani (River Plate) y Gerónimo Rulli (Villarreal, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Germán Pezzella (Betis, España), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra), Marcos Acuña (Sevilla, España), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia) y Juan Foyth (Villarreal, España).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid, España), Leandro Paredes (Juventus, Italia), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion, Inglaterra), Guido Rodríguez (Betis, España), Alejandro Gómez (Sevilla, España), Enzo Fernández (Benfica, Portugal) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Lionel Messi (PSG, Francia), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Ángel Di María (Juventus, Italia), Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra), Paulo Dybala (Roma, Italia), Nicolás González (Fiorentina, Italia), y Joaquín Correa (Inter, Italia).

Fuente: Infobae.

