Oficializaron la lista local del PJ

20 febrero, 2026

0
Oficializaron la lista local del PJ

La Junta Electoral del PJ oficializó listas de candidatos de distintos distritos de la región. Entre ellas quedo bajo la formalidad la dectres Arroyos encabezada por Alejandro Barragan.
La resolución.
JUNTA ELECTORAL DEL

PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESOLUCION N° 21

Buenos Aires, 19 de febrero de 2026.

VISTO:

El cronograma electoral aprobado por el

Consejo Provincial del Partido Justicialista de la

provincia de Buenos Aires, y las normas electorales

partidarias vigentes; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 8 de febrero próximo pasado

venció el plazo para la presentación de listas para las

elecciones convocadas para el 15 de marzo de 2026;

Que vencido el plazo fijado en el cronograma

y las respectivas prórrogas que ampliaron el horario

límite hasta las 2:00 am del día 9 de febrero de 2026,

se han presentado listas correspondientes a los 135

distritos de la provincia de Buenos Aries.

Que luego de un exhaustivo análisis por cada

nómina y de las formalidades exigidas para la

presentación se concluyó que las listas que se señalan

en el anexo adjunto, correspondientes a distritos de la

sexta sección electoral, han cumplimentado con todos los

requisitos previstos en la normativa electoral

partidaria.Que, en atención al acta constitutiva de este

órgano partidario, y al interés particular en el alcance

de la presente resolución, se abstiene del voto y firma

la integrante de Junta compañera Rosana Sotelo.

Por ello,

LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

R E S U E L V E

Artículo 1°: Oficializar las listas de candidatos a

consejeros distritales y congresales provinciales,

correspondientes a los distritos de la sexta sección

electoral de la provincia de Buenos Aires cuyos

candidatos a presidentes son nominados a continuación:

Sec. Distrito Candidato Lista DNI Candidato

6 ADOLFO ALSINA CARMEN BEATRIZ

CALDERON 22.482.735

6 BAHIA BLANCA EZEQUIEL DAMIAN REINA 35.775.529

6 BENITO JUAREZ HECTOR MARTIN LEDEZMA 21.930.169

6 CORONEL DORREGO MAXIMLIANO GUILLERMO

MOYANO 29.548.568

6 CORONEL PRINGLES LUIS MARIA DE URIARTE 18.104.614

6 CORONEL ROSALES RODRIGO LIONEL

ARISTIMUÑO 31.272.391

6 CORONEL SUAREZ MARIA ALESANDRA

SANTAROSSA 12.866.836

6 CORONEL SUAREZ DAMIAN ALBERTO MEIER 30.737.746

6 DAIREAUX CLAUDIA ROSA ARGENTINA

BARTOLOME 20.047.606

6 GONZALEZ CHAVES ANA MARIA FERRARIO 10.922.9086 GRAL LAMADRID MARCOS CESAR GRANIER 22.866.248

6 GUAMINI JUAN IGNACIO SARASIBAR 38.437.572

6 LAPRIDA ALFREDO RUBEN FISHER 16.021.506

6 MONTE HERMOSO ENRIQUE ALEJANDRO

DICHIARA 16.863.060

6 PATAGONES RICARDO EVARISTO

MARINO 10.104.990

6 PELLEGRINI MARIA JOSE IGLESIAS 22.026.933

6 PUAN JUAN MANUEL BERNE 21.471.786

6 SAAVEDRA EMANUEL ARAQUE 33.796.513

6 SALLIQUELO HUGO CESAR HERLEIN 17.599.690

6 TORNQUIST ALBERTO JOSE MUSSO 12.346.910

6 TORNQUIST JUAN CARLOS GISLER 12.750.965

6 TRES ARROYOS ALEJANDRO DANIEL

BARRAGAN 16.772.321

6 TRES LOMAS MARINA ESTER VALDEZ 14.814.745

6 VILLARINO LEANDO EMANUEL

POBLETE 31.019.377

Artículo 2°: Notifíquese en la página web del partido.

Oficializaron la lista local del PJ