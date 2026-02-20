Oficializaron la lista local del PJ
La Junta Electoral del PJ oficializó listas de candidatos de distintos distritos de la región. Entre ellas quedo bajo la formalidad la dectres Arroyos encabezada por Alejandro Barragan.
La resolución.
JUNTA ELECTORAL DEL
PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESOLUCION N° 21
Buenos Aires, 19 de febrero de 2026.
VISTO:
El cronograma electoral aprobado por el
Consejo Provincial del Partido Justicialista de la
provincia de Buenos Aires, y las normas electorales
partidarias vigentes; y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 8 de febrero próximo pasado
venció el plazo para la presentación de listas para las
elecciones convocadas para el 15 de marzo de 2026;
Que vencido el plazo fijado en el cronograma
y las respectivas prórrogas que ampliaron el horario
límite hasta las 2:00 am del día 9 de febrero de 2026,
se han presentado listas correspondientes a los 135
distritos de la provincia de Buenos Aries.
Que luego de un exhaustivo análisis por cada
nómina y de las formalidades exigidas para la
presentación se concluyó que las listas que se señalan
en el anexo adjunto, correspondientes a distritos de la
sexta sección electoral, han cumplimentado con todos los
requisitos previstos en la normativa electoral
partidaria.Que, en atención al acta constitutiva de este
órgano partidario, y al interés particular en el alcance
de la presente resolución, se abstiene del voto y firma
la integrante de Junta compañera Rosana Sotelo.
Por ello,
LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
R E S U E L V E
Artículo 1°: Oficializar las listas de candidatos a
consejeros distritales y congresales provinciales,
correspondientes a los distritos de la sexta sección
electoral de la provincia de Buenos Aires cuyos
candidatos a presidentes son nominados a continuación:
Sec. Distrito Candidato Lista DNI Candidato
6 ADOLFO ALSINA CARMEN BEATRIZ
CALDERON 22.482.735
6 BAHIA BLANCA EZEQUIEL DAMIAN REINA 35.775.529
6 BENITO JUAREZ HECTOR MARTIN LEDEZMA 21.930.169
6 CORONEL DORREGO MAXIMLIANO GUILLERMO
MOYANO 29.548.568
6 CORONEL PRINGLES LUIS MARIA DE URIARTE 18.104.614
6 CORONEL ROSALES RODRIGO LIONEL
ARISTIMUÑO 31.272.391
6 CORONEL SUAREZ MARIA ALESANDRA
SANTAROSSA 12.866.836
6 CORONEL SUAREZ DAMIAN ALBERTO MEIER 30.737.746
6 DAIREAUX CLAUDIA ROSA ARGENTINA
BARTOLOME 20.047.606
6 GONZALEZ CHAVES ANA MARIA FERRARIO 10.922.9086 GRAL LAMADRID MARCOS CESAR GRANIER 22.866.248
6 GUAMINI JUAN IGNACIO SARASIBAR 38.437.572
6 LAPRIDA ALFREDO RUBEN FISHER 16.021.506
6 MONTE HERMOSO ENRIQUE ALEJANDRO
DICHIARA 16.863.060
6 PATAGONES RICARDO EVARISTO
MARINO 10.104.990
6 PELLEGRINI MARIA JOSE IGLESIAS 22.026.933
6 PUAN JUAN MANUEL BERNE 21.471.786
6 SAAVEDRA EMANUEL ARAQUE 33.796.513
6 SALLIQUELO HUGO CESAR HERLEIN 17.599.690
6 TORNQUIST ALBERTO JOSE MUSSO 12.346.910
6 TORNQUIST JUAN CARLOS GISLER 12.750.965
6 TRES ARROYOS ALEJANDRO DANIEL
BARRAGAN 16.772.321
6 TRES LOMAS MARINA ESTER VALDEZ 14.814.745
6 VILLARINO LEANDO EMANUEL
POBLETE 31.019.377
Artículo 2°: Notifíquese en la página web del partido.