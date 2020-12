Oficina de Turismo en Reta: comenzó a funcionar en sus nuevas y estratégicas instalaciones

8 diciembre, 2020 Leido: 1

En el día que se inauguró la temporada en las playas de Tres Arroyos, en la localidad de Reta, se puso en funcionamiento en sus nuevas instalaciones la Sub-Comisaria, y por otra parte, la Oficina de Informes Turísticos.

En un lugar estratégico, por ser en el ingreso a la villa balnearia, se construyó por parte de la Delegación y la Municipalidad una oficina que brinda a los turistas toda la información necesaria para vacacionar en Reta y en la zona, por lo que pueden entregar desde esas instalaciones folletería sobre comercios, hospedajes, lugares recreativos dónde acudir, realizar excursiones, informes de protocolos ante el COVID, etc.

Ludmila Sanchez, es una de las dos responsables de la Oficina Turística de Reta, y dialogó con LU24 para comentar cómo está siendo su trabajo una vez inaugurada la temporada, y ante la llegada de muchos turistas por el fin de semana largo.

“Ya estamos trabajando en la nueva oficina, hermosa, en un lugar clave, no hemos tenido más que comentarios de agradecimientos, los turistas llegan y ya nos ven” expresó Ludmila, también mencionando a su compañera de trabajo Antonela.

Desde su nuevo lugar de trabajo, ofrecen “folletería de Reta como destino turístico, también folletería de prestadores de servicio, lugares de interés, eventos culturales, guías para llegar a otros lugares ya sea la Cascada Cifuentes, el Puente Viejo, Copetonas como pueblo turístico rural” y por otra parte, también con una temporada atípica, suman a su trabajo dar la información también todos los protocolos provinciales y nacionales para ingresar a Reta, o para los transportes, y comercios, y todo lo necesario para “cuidarnos entre todos”, según indicó Ludmila Sánchez.

“Reta va a ser un lugar que la gente va a elegir por su tranquilidad, por sus amplias playas” comentó Ludmila, incluso ya ha llegado gente que por primera vez arriban al balneario por recomendaciones específicas sobre la tranquilidad, especialmente en un año difícil para toda la población, después de meses de cuarentena.

Ludmila es oriunda de Reta, y Antonella vive ya hace varios años, y a la hora de dar información a los turistas no pueden disimular el cariño que tienen por Reta, recomendando los atardeceres y cada rincón del balneario para que los turistas vuelvan año a año, y apasionada por su localidad y su trabajo, finalizó una de las responsables de la Oficina Turística: “Se nota el amor que tenemos por nuestras playas, nuestro pueblo”.

Volver