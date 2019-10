Ofrecen combi para traslados de personas con movilidad reducida a corta y larga distancia

María Angélica Piñero y Alfredo González, poseen una combi totalmente adaptada, destinada al traslado de personas con movilidad disminuida, que brinda la posibilidad de concretar viajes a corta y larga distancia. Cuenta con rampa y silla de ruedas propia.



“Lo hacemos porque la gente lo necesita. Es un servicio que estamos prestando y tenemos un seguro que es de Buenos Aires, porque en esta ciudad no nos brindan la posibilidad de tenerlo a partir de la legislación que hay. También tenemos hechas las capacitaciones adecuadas para realizar esta tarea”, dijo María Angélica.

Mencionó que desde hace tres años realizan esta labor. “Falta legislar al respecto. Hemos hablamos con gente de discapacidad sobre el tema y nos dicen que el remis tiene obligación de trasladarlos, pero no todos lo hacen. Queremos difundir el servicio. Somos empleados, no vivimos de esto, pero cobramos algo para cubrir los gastos de la combi. Tenemos silla de ruedas propia, también damos el servicio a cualquier hora y en cualquier día”.

Por su parte, Alfredo recordó que “la combi estaba arrumbada. La compré, la fui reparando y mi mama justo se cayó y se quebró la cadera y pude trasladarla en esta combi justamente y así empecé. Le hice una rampa que diseñé en Instilar como hay en ciudades más grandes en las que tienen colectivos y combis con rampas”.

Los interesados en realizar consultas pueden comunicarse al 2983- 608944. “Tenemos todo al día y hasta podemos entregar factura. El viaje sale 150 pesos”.