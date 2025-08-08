Oftalmólogos operan cataratas gratis con apoyo de la Fundación Barraquer

Gerardo Valvecchia, oftalmólogo y embajador en Latinoamérica de la Fundación Elena Barraquer, habló con FM Ilusiones y contó su historia de vida y las misiones solidarias que realizan en Argentina con el apoyo de la entidad y también en otros continentes.

“Yo tengo mi consultorio en Quilmes y siempre trabajé en el Hospital también. En 2017 conocí a una médica española, Elena Barraquer, que me cambió la vida; y le pedí que me lleve a África. A los 3 meses, estábamos en Mozambique. Hicimos varios viajes en África, y este pasado enero hicimos una misión humanitaria muy grande en Senegal, tratando a gente que sufría ceguera por cataratas”.

Somos un montón de médicos que hacemos campaña; cada cirugía sale entre 300 y 400 dólares, y nos cruzamos en el camino con la Fundación que permite que se hagan las operaciones; algunas cirugías son por cataratas, que es reversible un cien por ciento si el ojo está sano, hay otras que se realizan por presión en la vista que produce el glaucoma y otras por una gran maculopatía o por desprendimiento de retina, pero son todas operables”.

Valvecchia explicó el procedimiento y dijo que “en Salta hicimos 500 operaciones, en Santa Fe igual, en Córdoba cerca 300, en el sur llegamos a unas 250, con cinco quirófanos a pleno, terminamos cansadísimos; yo soy la punta de lanza que empezó en la Fundación pero ahora somos un montón: es tanta la felicidad y el corazón llega tan grande que lo seguimos haciendo como una especie de locura, a veces tenemos un lugar más o menos acorde para operar pero a veces transformamos un aula en un colegio para hacerlo”.

“Hubo casos extremos, hay momentos recontrafelices y otros muy duros, dijo el especialista y refirió casos traumáticos pero que permiten que un nene pueda ver, vale la pena hacer lo imposible”, graficó.

