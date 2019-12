“Ojalá sirva para impulsar a otras chicas a ser bomberas”, dijo Daiana Ramírez

La primera mujer bombera de Claromecó, Daiana Ramírez, expresó por LU 24 que su logro “ojalá sirva para impulsar a otras chicas”.

En diálogo con Bus 24, dijo que “desde chica siempre tuve las ganas y cuando se dio la posibilidad no lo dudé y me inscribí”.

“El curso fue dictado acá en un salón del cuartel y los instructores fueron tres bomberos con mayor jerarquía. Estudiamos todo el año. Hubo parciales de cada tema y el examen final fue teórico y práctico”, explicó.

Sobre cómo la recibieron, destacó “los compañeros son unos genios, desde el primer momento me trataron de igual a igual. La verdad es como mi segunda familia”.

Daiana ya tuvo prácticas e incluso la semana pasada estuvo haciendo guardias. “Mi familia está orgullosa”, contó.

Indicó que actualmente más de 30 bomberos componen el cuerpo activo de Claromecó y señaló que cuentan con buen equipamiento.

Finalmente, se mostró muy agradecida con quienes le brindaron su apoyo y la saludaron durante estos días.

