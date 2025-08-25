Ojos en Alerta: Iniciativa Comunitaria para la Seguridad Ciudadana

Con esta propuesta de seguridad conocida como Ojos en Alerta desde el Municipio se busca facilitar y agilizar el proceso de respuesta ante un reclamo o urgencia a través de un número de celular (correspondiente a un Centro de Seguridad local) con un mensaje de WhatsApp.



Es un recurso más para la tranquilidad y colaboración de los vecinos a través de un trabajo en conjunto entre el área de seguridad municipal y la comunidad, quienes cumplirán la función de dar aviso al instante ante diversos hechos delictivos, mientras que las fuerzas de seguridad actúan en la inmediatez de la comunicación para resolver la situación.

El programa ya se aplica en la ciudad a través de los comerciantes que recibieron la capacitación correspondiente y en esta segunda instancia la Secretaría de Seguridad brindará la primer capacitación abierta, que se llevará a cabo el Jueves 28 de agosto a las 19 horas en el Teatro Municipal.

La participación de la comunidad es esencial para fortalecer la seguridad en nuestros barrios. Todos los vecinos están invitados a formar parte de esta iniciativa que busca construir un entorno más seguro y tranquilo.

