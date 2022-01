Ola de calor: hubo pico de consumo energético y la red local lo soportó bien, aseguró Sjelborg

19 enero, 2022 Leido: 46

La ola de calor en Tres Arroyos impulsó una extraordinaria demanda energética, al punto tal que la potencia máxima alcanzada fue, el 12 de enero por la noche, de 38,7 MW, lo que implica un incremento superior al 15% en relación al promedio de los últimos tres años, establecido en 33,6 MW. No obstante, a pesar de que tamaña demanda de energía es “una paliza para la red”, según admitió el jefe técnico de CELTA, ingeniero Sergio Sjelborg, “se soportó bien gracias a las inversiones y obras que se hicieron y que se siguen planificando y ejecutando por disposición del Consejo de Administración de la Cooperativa”.

“La potencia es lo que realmente dimensiona el consumo y para lo que hay que tener preparadas las instalaciones. Son las obras que desde el 2015 se están realizando con aportes del Ministerio de Infraestructura de la Nación y como política de la conducción de la Cooperativa las que permiten hacerle frente a esta demanda, en cuanto a infraestructura, bien. Si hubo algunos cortes no fue por la carga, sino por inconvenientes que podrían haber ocurrido en cualquier otro momento. Pero la respuesta fue la adecuada, y nos sirve para seguir dimensionando en qué lugares, que ya tenemos detectados, es necesario seguir trabajando porque se acercaron al límite del consumo que nos enciende las ‘alertas amarillas’, es decir entre un 80 y un 85% de la capacidad”, explicó el profesional.

Finalmente, admitió que es indispensable planificar la respuesta de la red a estas situaciones, por más excepcionales que sean, y esta condición de variabilidad es lo que las hace más complejas de prever. “Para las redes de distribución eléctrica, un día de 45 grados no es nada comparado con 3 días de 35. Porque los transformadores no tienen respiro, los elementos que componen el sistema no llegan a enfriarse; lo que pasó la semana pasada fue una paliza para la red, pero por suerte lo pudimos atravesar bien. Por supuesto que hay que seguir trabajando e invirtiendo para continuar en este buen camino”, concñuyó.

