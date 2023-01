Ola de Calor: “Prevenir para poder disfrutar” aconsejó Federico Blanco

5 enero, 2023

El reconocido dermatólogo tresarroyense, Dr. Federico Blanco, consultado por LU 24 ante el la llegada de varios días con calor extremo, dijo que hay que “mantener los cuidados a la hora de exponerse al sol con los más chicos, los bebés, las embarazadas, los adultos de más de 65 años, quienes viven con enfermedades crónicas, a los que tenemos que hidratarlos, y hacer que tomen mucho líquido”.

“Las personas que hacen actividad física también deben evitar los horarios pico de máximo calor, entre las 10:00 y las 17:00; es recomendable hacerlo muy temprano, e hidratarse antes, durante, y después”, sostuvo.

“Es conveniente usar ropa liviana, ropas claras, sombrero, anteojos, y protecciones solares con cremas, aerosoles y emulsiones, dependiendo el factor de la piel de cada uno pero es recomendable 30, 40 o 50, yo recomiendo de 50 para arriba”. Deben colocarse homogéneamente en toda la zona, ya que con la transpiración y al paso de las horas se evapora, se corren, por lo que baja la protección, es recomendable renovarlo cada dos horas. A mediodía se puede usar uno con 50 de protección pero se debe evitar exponerse al sol, salvo que estén más nublados los días”, relató.

“Los horarios para cuidarse son entre las 10:00 y las 17:00, ya que el sol está muy directo y la exposición será extrema; si estas en la playa subir a buscar un lugar fresco y comer algo. Las familias generalmente salen temprano, una hora de viaje a la playa a pasar el día, llega uno a las diez y ya está el horario complicado, uno se instala, y a las cuatro ya no puede más. Estás quemada, no bronceada, y ahí empiezan las complicaciones”, graficó.

“Para evitar problemas, en ese horario hay que descansar y buscar un lugar, si bien es difícil para quienes van a pasar el día, hacerlo debajo de algunas plantas, o lugares con sombra, eso es lo recomendable, y ante una lesión por quemaduras solares, conviene bañarse con una ducha con agua fría y consultar al profesional en el centro de salud”, manifestó Blanco, quien reiteró nuevamente su consejo: “Lo fundamental es prevenir, protección solar, remeras, gorros, anteojos, y evitar los horarios pico, comidas livianas, hidratarse, tomar agua o bebidas gaseosas, no alcohol, comer frutas, verduras para poder disfrutar”.

Volver