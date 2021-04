Olavarría bajó a fase 3 y sigue preocupando la circulación comunitaria de cepas peligrosas

El periodista olavarriense Martín Rodríguez dio cuenta de la preocupación que existe en el centro de la Provincia de Buenos Aires por la aparición de las cepas de Manaos y Reino Unido en un alto porcentaje de los resultados positivos para coronavirus, y advirtió que Olavarría ingresó en fase 3 con restricciones como el cierre de comercios a las 20 y la apertura de locales gastronómicos hasta las 23. “El Hospital sigue estando con su sala de tratamiento para Covid colmada al 100% y la terapia intensiva al 75%. Se confirmó la adquisición de dos respiradores y cuatro monitores, para reemplazar algunos y sumar otros, ya que hay material desgastado por su uso desde el inicio de la pandemia. No obstante, la ciudad amaneció normal, hay transporte público y lo que se vio como dato sobresaliente es que algunas oficinas públicas están pidiendo que se realicen trámites por teléfono y la atención al público es mínima”, describió.

“Las nuevas cepas circulan de manera comunitaria, porque los infectados aseguran no haber viajado ni tenido contacto con viajeros al exterior. La explicación que las autoridades sanitarias tienen para esto es que hay mucha interacción con el AMBA, y por eso hasta los primeros casos de coronavirus llegaron antes que a otros lugares. Además se testea mucho en Olavarría, incluso se habían mandado a analizar los casos de pacientes con carga viral llamativamente alta, y así se detectaron las nuevas cepas. Pero además el 50% del cemento que consume el país sale de Olavarría y hay mucha interacción con el Servicio Penitenciario por la circulación de sus trabajadores que son esenciales, entre otros aspectos”, aseguró Rodríguez.

Con respecto a medidas de control, el periodista advirtió que “hasta el momento no se vislumbran más restricciones que las impuestas por la Provincia para la fase 3”.

Finalmente, expresó su satisfacción porque se retomó la llegada de vacunas. “Se aplicaron 2800 dosis de Sinopharm y hoy están llegando primeras dosis de Sputnik. Se ha inoculado a personal de salud y a mayores de 70, pero falta muchísimo. Hay un total de 10.200 primeras dosis aplicadas y se estima con eso que se cubrirá un 10% del total de la población, pero faltan sobre todo en la franja etaria de 60 a 70 años, algunos incluso con comorbilidades”.

