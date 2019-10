Olavarría: cierra la primera fábrica de cemento del país y hay 22 despedidos

En Olavarría, Loma Negra decidió cerrar la primera fábrica de cemento del país, ubicada en Sierras Bayas, en donde unos 22 trabajadores se quedaron sin su puesto laboral. Si bien no funcionaba desde el 2001, tras la crisis, y se dedicada a la molienda y embolsado de cementos especiales, lo cierto es que la cifra de despidos volvió a engrosarse en la provincia.



Los despidos en el sector no son nuevos: la empresa ya venía en un plan de cierres de varias fábricas en distintos puntos del país. Una de las más resistidas y que trajo más angustia en territorio bonaerense fue la de Barker, en Benito Juárez. Sin embargo, desde la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma) aseguran que los mismos serán reincorporados en otras de las siete plantas de la ciudad, según reportó Infocielo.

“Si bien a esto lo veníamos digiriendo desde hace un montón de tiempo nunca lo blanqueaban pero sí de alguna manera cuando veíamos que había vacantes en las otras plantas tratábamos de ir insertando la gente ahí. Si bien no tenían tareas fijas los empezamos a reubicar”, dijo en conferencia de prensa el secretario general de Aoma, Alejandro Santillán.