Olavarría: habló el hombre con Covid + que encontraron circulando en su camioneta

22 junio, 2020

El hombre de Olavarría con Covid positivo que fue encontrado en su camioneta sin tener el alta médica, Isidro Rodríguez, habló y dijo que “es impresionante la desinformación que hay. Acá la gente juzga, es juez y verdugo al mismo tiempo”.

En diálogo con Cesar Saldaín en OKn programa que se emite por 102.7 Sapiens, Rodríguez contó que estuvo con “una persona contagiada, hice el aislamiento de 16 días no de 14 como corresponde”.

“Es impresionante la desinformación que hay, no puedo creer que Olavarría sea así. Acá la gente juzga, es juez y verdugo al mismo tiempo”, agregó.

“Salí el viernes después de estar 16 días en mi casa. Hablé con Germán Caputo que es un excelente médico y persona que siempre que lo molesté me atendió”, relató.

“Me quedo sin pañales, tengo un nene de tres meses, llamo un amigo le digo: ¿no me haces el favor me compras un bolso de pañales?, me voy a la casa en la camioneta que es la única vez que salí me lo tira por la ventanilla y fue ahí cuando me interceptó la patrulla.”

Isidro Rodríguez dijo que “no tiene el alta firmada. Obviamente tengo que estar en aislamiento porque no tengo el alta médica. Me intercepta la patrulla, me hace las actuaciones y me vine para mi casa.”

“Dicen que anduve por toda la ciudad en una camioneta, hay cámaras en Olavarría. No me baje, no fui al negocio a comprar los pañales, hace 16 días que estoy metido adentro de mi casa.”

Isidro Rodriguez dijo que “esta semana me tienen que hacer el hisopado para que me den el alta que corresponde”.

“La verdad que reconozco que no tendría que haber salido pero fue por una cuestión de fuerza mayor, me parece hasta injusto hasta que digan que soy el caso cero.”

Por otro lado, indicó que “yo no estaba enterado que era el caso cero, hace tres meses que estoy en Olavarría. La única vez que viaje a Buenos Aires viaje con mi señora para tener familia por un embarazo complejo.”

Asimismo dijo que “yo tengo una empresa, tengo transporte, tengo propiedades. No me dedico a comprar dólares. Yo no ando por la calle repartiendo Covid como quien reparte fruta”.

El hombre añadió que “yo voy a ir a la justicia como corresponde, me han dicho que hasta vendo droga. Van a tener a la justicia a probar lo que dicen. Yo tengo 43 años y no tengo un solo antecedente penal. Soy transportista desde hace 17 años.”

“Se dice que estoy en la política, lo estuve hace 8 años atrás. No conozco a Galli”, aseguró

Por otro lado, Isidro Rodríguez sostuvo que no conoce a la médica del Hospital que se contagió: “No sé ni cómo es su cara.”

“La gente tiene que ser más humana, yo tengo familia la gente que dice que soy narcotraficante, que soy hijo de…, va a tener que probarlo en la justicia”, aseguró.

Por último, Isidro Rodríguez sobre su contagio agregó que “tengo un pariente que recibe cosas de Buenos Aires y lamentablemente cayó en desgracia y yo le llevé medicamentos. Cuando a él lo internar le sale positivo y llamo para que me hagan a mí”.

Fuente: En Línea Noticias.

