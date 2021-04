Olavarría: se agravó exponencialmente la situación sanitaria y el municipio restringió diversas actividades

La ciudad de Olavarría, desde hoy, dejó suspendidas varias actividades durante las próximas dos semanas ante un crecimiento exponencial de los casos positivos de COVID 19. Ante esta medida del gobierno municipal, Martin Rodríguez, periodista de Olavarría dialogó con LU24 para comentar cuáles son las restricciones y cuál es la situación epidemiológica en el distrito bonaerense.

“La situación hospitalaria es extrema, queda una sola cama en el sector de Cuidados Generales y 5 camas de Terapia Intensiva en el Hospital Municipal” comenzó explicando Rodríguez, y detalló además que “tenemos 948 pacientes transitando la enfermedad y en el informe sanitario diario de ayer se detectaron 254 positivos y se testeo a 604 personas, realmente un record desde que inicio la pandemia”.

En ese sentido, explicó “son múltiples los factores que hacen ésta cantidad de infectados, mucho tiene que ver el viaje de Semana Santa, aunque también la Municipalidad sitúa en las fiestas clandestinas lo que tiene que ver la trasmisión del virus”.

Con respecto a las medidas, dada ésta situación alarmante, comentó que “se le aplica un protocolo más estricto en las actividades gastronómicas” que se empezarán a regir por turnos, y además en las mesas no podrá haber más de 4 personas que no tengan una burbuja en común. También se suspenden las reuniones sociales que estaban habilitadas, las actividades de culto y las competencias deportivas, no la práctica deportiva en particular. En cuanto a esto último indicó que “no solamente tiene que ver con los jugadores, sino porque son actividades que reúnen a familiares y demás, en torno a las competencias”. También se ven afectados por las medidas restrictivas los espectáculos en teatros, talleres de cultura, todo eso está suspendido al menos por 14 días.

Asimismo, manifestó que “estamos en la fase 4, pero nos correspondería una 3, vamos a ver el viernes las medidas del gobierno Nacional y el provincial”. En ese sentido, Rodríguez sostuvo que “el intendente se ha caracterizado por tomar medidas más restrictivas que en provincia”.

La situación preocupante no se vive por primera vez en la ciudad, y así lo indicó el periodista “nosotros en Olavarría vendría a ser la tercer ola, hemos tenido ya 2 picos, en los gráficos que mostraba el Secretario de Salud en el día de ayer, lo llamativo era que el crecimiento de contagios se dio en apenas dos o tres semanas, cuando en el último pico, el más alto, en el mes de octubre, se había demorado 7 semanas”. Por lo cual, agregó que según informaron en el día de ayer “esto se espera que se mantenga por 5 semanas más, no se entendió si el crecimiento es lo que se mantendrá así o la cantidad de casos”.

En cuanto a la variedad en las cepas que pueden llegar a circular, Rodríguez mencionó que “en off el Secretario de Salud dijo que no tienen claro de que cepa es, lo que sí manifestó es que hay 3 o 4 pacientes que tienen una inusual carga viral alta” por lo que se han mandado a estudiar esos casos puntualmente, pero no se puede asegurar que tipo de cepa es.

La situación de la población, y los cuidados que se están teniendo o no, influyen en la vida cotidiana y sobretodo en éste pico de casos, y así lo explicó el periodista a LU24 “está como partida la sociedad, uno ve que no todo el mundo respeta las medidas, y por eso estamos como estamos, debo decir que el estado no ha controlado lo suficiente, y hay personas que piden cierre en todo y otras piden que no cierren porque la situación económica está mal”.

Para finalizar, indicó también que “otro dato importante tiene que ver con las edades de los infectados, la mayor parte tiene entre 18 y 50, aunque la mayor parte de los internados tiene más de 60 años”, por lo que concluyó que “unos tienen el virus, no la pasan tan mal y lo trasmiten, y los que más se cuidan son los que la pasan peor”.

