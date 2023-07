Olga Silveyra, el testimonio tresarroyense del atentado a la AMIA

18 julio, 2023

Hoy se cumplen 29 años del atentado más letal de la historia argentina, a la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA. Los recuerdos de ese instante que quedó marcado a fuego en la historia de nuestro país siguen latentes y en este contexto, Olga Silveyra habló con LU 24. La vecina, oriunda de Tres Arroyos, es un testimonio local de la tragedia.

Sobre este suceso, Silveyra comentó: “estaba hace dos años de manera casual en Buenos Aires. Íbamos con mi hijo caminando y pasaban las ambulancias a toda velocidad. Cuando preguntamos en lugares qué pasaba, nos dijeron de un atentado a quince minutos desde donde estábamos.”

Y dicho esto, agregó: “me encontré con un montón de gente, camarógrafos, fotógrafos. Había un griterío increíble, paredes rotas y escombros por todos lados. Es algo que todavía me acuerdo, fue terrible.” Por último, habló de su sensación luego de pasados los años y concluyó: “los recuerdos se me vienen otra vez en cada aniversario, es algo que no creo que voy a poder olvidar nunca en toda mi vida. Teníamos un miedo realmente muy grande.”

