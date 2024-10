“Oli” Ullúa: “Brey me felicitó, estuvimos hablando un ratito”

24 octubre, 2024 105

El nene tresarroyense que salió de la mano de Leandro Brey, el arquero de Boca que atajó cuatro penales en la noche rosarina, en el encuentro por Copa Argentina ante Gimnasia, Oliver Ullúa, habló con LU 24 en viaje de regreso a nuestra ciudad desde Rosario, en una parada que su madrina Flor Galiano, quien ganó el concurso de Axion que permitió esta “aventura”, hizo, para tomar contacto con nuestra emisora.

“Brey me felicitó y estuvimos hablando un ratito, todo fue bonito, fuimos caminando, yo me quería sacar una foto pero no lo dejaron, me faltó que me firmaran la camiseta”, dijo “Oli”, quien venía durmiendo y se despertó para hablar con la radio.

Fue su madrina, Flor Galiano quien ganó un concurso de Axion que permitió toda esta historia. Nos contó que “no lo esperaba para nada: fue bastante sorpresivo: participé en la aplicación de Axion en la cuenta que hace descuentos, y en el sorteo estaba la posibilidad que el menor entrara a la cancha: pensé en que no iba a ganar, y el viernes pasado a las cinco de la tarde, cuando salía de trabajar, me mandan un mensaje desde Axion, diciendo que había ganado el sorteo, y para que pasara los datos mis y de él”.

“Yo no le tenía fe al arquero pero le terminó de dar la nota de suerte entrar con Oliver” agregó, y respecto del partido y lo que vivieron en el Marcelo Bielsa, dijo: “fue todo re lindo, es hermoso, sacando el incidente que se armó en el segundo tiempo; empezó cerca nuestro, y nos retiramos del estadio porque había disturbios, nos tuvieron que sacar de la tribuna para salvar a los chicos”.

“Acabo de leer que Brey es el primero en atajar cuatro penales en Boca, por lo que, más suerte Oliver no le pudo haber dado”, afirmó y también expresó que “hubo mucha seguridad, a nosotros no nos dejaron pasar cuando se cambiaron: vinieron representantes de Axion y de Copa Argentina y luego los devolvieron a la platea donde nosotros los estábamos esperando”.

