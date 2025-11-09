Abel Pintos en concierto: Olimpo destaca su crecimiento institucional con un evento único

El Club Olimpo de Tres Arroyos vive un momento histórico. En el marco de los preparativos por su 80° aniversario, la institución decidió dar un paso inédito: traer a Abel Pintos, uno de los artistas más convocantes del país, para un espectáculo que promete ser “el más importante de los últimos tiempos” en la ciudad y la región.

El presidente del club, Juan José Etcheto, dialogó con LU24 sobre esta apuesta.

Comenzó calificando como “enorme desde todo punto de vista”, tanto cultural como económico. La idea —según contó— comenzó a gestarse hace más de un año, cuando la comisión directiva decidió que los 80 años del club merecían una celebración distinta, que incluyera un reconocimiento a los jóvenes fundadores de la institución.

A partir de allí, Olimpo empezó a proyectar una serie de actividades con miras al aniversario: ciclismo, pedestrismo y eventos deportivos varios. Con la reciente inauguración de la iluminación artificial del estadio, un hito para el club surgió la pregunta que dio origen al desafío: “¿Por qué no traer un show de primer nivel?”

La llegada de Abel Pintos

Etcheto explicó que acceder a un artista de semejante magnitud no fue sencillo, dadas las múltiples demandas y compromisos de su agenda. Sin embargo, gracias a la gestión de personas vinculadas a la producción de espectáculos y a la buena predisposición del entorno del cantante, la fecha pudo concretarse.

El show contará con un despliegue técnico notable: un escenario de casi 28 metros, laterales anexos y 100 metros de pantallas LED, lo que implica una producción pocas veces vista en la ciudad. La logística, señaló el presidente, es enorme y se trabaja junto a la Secretaría de Seguridad, Bomberos y distintas áreas municipales.

Venta de entradas y expectativas

A pocos días del lanzamiento, la venta de entradas tuvo una aceptación “muy por encima de lo esperado”, con casi 900 entradas vendidas entre el punto físico de Base 155 y la plataforma online Planeta Entrada. Etcheto informó los valores:

General (tribuna): $70.000

Platea con asiento: $100.000

Preferencial (primeras 15 filas): $120.000

Además, se ofrecen 4 cuotas sin interés con Banco Provincia y otras opciones en 3 y 6 cuotas con diferentes tarjetas.

Olimpo proyecta un piso de 4.000 personas, con la posibilidad de alcanzar las 5.000 gracias a la gran afluencia turística en enero y la cercanía con los balnearios de Claromecó, Reta, Orense, Monte Hermoso y PehuenCo. “Va a ser un movimiento muy importante para toda la ciudad: hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y comercios en general”, destacó Etcheto.

Un impacto regional

El dirigente remarcó que el espectáculo no sólo es un logro para Olimpo, “un club chico y social, pero en pleno crecimiento”, sino también para todo Tres Arroyos y la región. La institución apunta a ofrecer un festival de varias horas con artistas de nivel, ampliando la propuesta cultural en temporada alta.

El presente deportivo del club

Etcheto también mencionó el trabajo cotidiano de Olimpo, involucrado en el torneo local, las divisiones inferiores y el Torneo Federal. Aprovechó para invitar al partido frente a Ferroviario de Balcarce, de este domingo desde las 20:00 horas, y recordó que los encuentros también se transmiten por Streaming y por la radio.

Agradecimientos

El presidente cerró agradeciendo a la Comisión Directiva, a los socios y simpatizantes, y al acompañamiento de otras instituciones deportivas locales: “Estamos muy contentos y esperanzados en que todo va a seguir funcionando de esta manera”.

