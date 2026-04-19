Olimpo escala en la tabla: triunfo ante Quilmes para seguir como escolta e invicto

19 abril, 2026 172

El Complejo de Olimpo fue escenario de un partido que se quebró antes de cumplirse el primer minuto de juego. La expulsión de Cristian Espinal a los 30 segundos, tras una falta de último hombre para cortar una pelota larga, dejó a Quilmes en una inferioridad numérica que condicionó irremediablemente su planteo táctico.

Pese a que el arquero Anta logró sostener la paridad en los primeros pasajes con intervenciones clave, el conjunto cervecero mostró falencias graves en el retroceso y una marca en línea que fue vulnerada sistemáticamente por la velocidad de los atacantes locales.

La resistencia de la visita se desmoronó a los 32 minutos, cuando Santa Cruz aprovechó un pase largo para ganarle a su marcador y definir con un remate que, tras dar en el poste, abrió el marcador. Solo cinco minutos después, Romito capitalizó otra desatención defensiva para poner el 2 a 0 con una definición precisa ante la salida del arquero. El cierre de la primera etapa fue definitivo: a los 44 minutos, una asistencia de Santa Cruz permitió que Galabert estableciera el 3 a 0, dejando el partido prácticamente liquidado antes del descanso.

En el complemento, las equivalencias fueron nulas. Quilmes dependió exclusivamente del criterio de Espinoza, quien se mostró como el único argumento ofensivo, pero careció de compañía ante un Infesta absorbido por los centrales y una mitad de cancha que nunca logró hacerse del balón.

Olimpo, con el manejo de San Martín y el despliegue de Romito, controló los tiempos sin sobresaltos.

Sobre el cierre, la labor del árbitro Marcial Frelis se vio opacada por no sancionar con roja un claro empujón de Infesta, aunque la incidencia no alteró el destino de un encuentro que le permite a Olimpo sumar tres puntos vitales para mantenerse como escolta y proteger su invicto en casa.

Síntesis del partido:

Olimpo: Agustín Ezama, Tomás Dadomo, Mariano Santillán, Sebastián Allemma, Ramiro Di Salvo; Enzo Galabert, Cristian San Martín, Kevin Viloria, Gino Romito; Juan Esteban Santa Cruz y Mauro Rossi. DT: Sergio Amestoy.

Quilmes: Natanael Anta; Román Fauquen, Franco Colonna, Cristian Espinal, Luis Di Croce; Juan Sosa, Nicolas Quintana, Uriel Olivera, Mauricio Daloisio; Tomás Espinosa y Marcelo Infesta. DT: Martin Segovia.

Goles: Juan Esteban Santa Cruz, Gino Romito y Enzo Galabert.

Cambios: en Olimpo Domínguez por San Martín, Blanco por Galabert, Giménez por Allemma; Cristian Rodríguez por Quintana, Knudsen por Daloisio y Gómez por Olivera en Quilmes.

Incidencias: fue expulsado Cristian Espinal

Tercera: ganó Olimpo 4 a 2.

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