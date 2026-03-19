Olimpo invita a la comunidad a una clínica abierta de patín

19 marzo, 2026 0

Desde la subcomisión de patín de Olimpo, se invita a toda la comunidad local y zonal a participar de una clínica abierta de patín.

En la misma se trabajarán las tres disciplinas, libre, escuela y danza, y está a cargo Paola Toledo, junto a María Sola Viola y María Paz Viola.

La misma se realizará el sábado 28 de marzo en el polideportivo municipal de nuestra comunidad.

Quedan libres los últimos cupos, se pueden anotar en las redes del club o a través de los WhatsApp (2983)410651/341309.

La inscripción tiene un costo de $60.000, y la misma se puede abonar de contado efectivo o transferencia y también con tarjeta de crédito hasta en 3 cuotas.

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