Olimpo lanzó la 5ta edición de la Rifa “Tu sueño más cerca”

23 febrero, 2026 0

Este lunes, en una conferencia de prensa, el Club Sportivo Olimpo lanzó la quinta edición de la Rifa “Tu sueño más cerca”.

Con la presencia de autoridades del club, encabezadas por su presidente Juan José Etcheto, se dieron a conocer los valores e importantes premios que tendrán su sorteo final el mes de noviembre.

El primer premio será un terreno en el Barrio Alem de 464 metros. Además, de ordenes de compra por 4 millones para el segundo, y un millón y medio para el tercero.

Por pago anticipado, se sorteará un Renault Kwid 0km y otras órdenes de compra.

A su vez, por ser el aniversario de la entidad, habrá sorteos mensuales con hasta tres premios cada vez, órdenes de compra por $300.000 y una final por $500.000.

El valor total de la rifa asciende a $196.000, y se puede adquirir en cuotas desde $19.000, la primera, hasta $26.000, la última.

Volver