Olimpo va con cuatro representantes a un evento nacional de patín artístico

11 octubre, 2025 0

Sportivo Olimpo informó que cuatro patinadoras de la entidad aurinegra estarán compitiendo en Santa Fe desde el 17 al 25 de este mes en la Copa Nacional Ernesto González Molina de Patín Artístico.

El certamen reúne a las categorías 3ª C, 2ª C y 1ª C, y serán Lola Olivera, Abigail Kessler, Tiara Moreno y Melanie Stempels, quienes irán al certamen , habiendo logrado la clasificación en el Regional y el Selectivo disputado en General Acha en el mes de julio, continuando luego con un intenso entrenamiento con su profesora Evelyn Duca y la técnica Paola Toledo.

Desde Comisión Directiva del club, Subcomisión de patín, amigos y familiares les desean éxitos y que disfruten esta experiencia.

Volver