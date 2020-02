Oliva – Aizpitarte y Cedrón – Jajaravilla preparados para la final del Argentina Open Amateur

13 febrero, 2020

Las duplas tresarroyenses integradas por Florencia Oliva – Soledad Aizpitarte y Víctor Cedrón – Héctor Jajaravilla jugarán este sábado las finales del Argentina Open Amateur en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Representarán a la provincia de Buenos Aires y se medirán ante Capital Federal, Rosario y Córdoba en las categorías dobles femenino + 30 y dobles masculino + 35. También habrá competencia en singles + 25.

En la previa, “Cosito” y Flor, profesores de Costa Sud y Huracán respectivamente, visitaron LU24 y se mostraron “con muchas ganas, nervios y ansiedad ya que estuvimos esperando mucho tiempo este momento”.

El viernes también vivirán una jornada especial ya que se trasladarán en los vehículos oficiales del certamen, se alojarán en el Hotel Sheraton y compartirán el almuerzo con los profesionales. Asimismo, serán invitados VIP para observar partidos de los Cuartos de Final.

“En un principio íbamos a representar a Mar del Plata, por ser la sede en donde ganamos, pero como 4 de los 5 integrantes de lo que iba a ser ese equipo somos de Tres Arroyos, se modificó y ahora cada categoría va por su ciudad”, explicaron.

“Al premio ya lo tenemos”

La actividad en los courts del B.A.L.T.C. comenzará el sábado a las 8 y para el mediodía estaría todo definido, teniendo en cuenta que es todo bajo la modalidad tie break. Serán tres partidos, todos contra todos, y allí se consagrarán los campeones.

“Entrenamos mejor, nos preparamos de otra manera a Mar del Plata. Más allá de los resultados, es algo único, sobre todo en el marco que se da. Al premio ya lo tenemos”, destacaron a la vez que recordaron que hace mucho tiempo concurrieron a observar partidos del torneo que cumple 20 ediciones.

En cuanto a los rivales, en principio considerar que aparecen como los más complejos de enfrentar Capital Federal, en caballeros, y Córdoba, en damas.

Finalmente, agradecieron el apoyo recibido, resaltaron que viajará gente desde Tres Arroyos y otras ciudades a alentarlos, y confirmaron que las entradas para ver sus partidos en la Catedral del tenis serán gratuitas.

El Argentina Open

El tenista argentino Diego Schwartzman, máximo favorito al título en la vigésima edición del Argentina Open, enfrentará este jueves a su compatriota Federico Delbonis por los octavos de final, en el cruce saliente de la programación que ofrecerá la cuarta jornada del certamen que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, se medirá no antes de las 21 con Delbonis (87), en una jornada que contempla la presentación de los cinco tenistas argentinos que llegaron a los octavos de final.

En ese contexto, a las 14.30 abrirá la jornada el cordobés Juan Ignacio Lóndero (69) ante el serbio Laslo Djere (35), y no antes de las 19 se medirán Guido Pella (27) y Facundo Bagnis (134).

La programación completa para este jueves es la siguiente:

– CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS –

. A las 14.30:

Juan Ignacio Lóndero (Argentina) vs. Laslo Djere (Serbia)

. A continuación:

Albert Ramos (España) vs. Pablo Cuevas (Uruguay)

. No antes de las 19:

Guido Pella (Argentina) vs. Facundo Bagnis (Argentina)

. No antes de las 21:

Diego Schwartzman (Argentina) vs. Federico Delbonis (Argentina)

– CANCHA NÚMERO 2 –

. A las 15:

Marcelo Demoliner (Brasil) y Matwe Middelkoop (Holanda) vs. Casper Ruud (Noruega) y Jaume Munar (España)

. A continuación:

Marcel Granollers (España) y Horacio Zeballos (Argentina) vs. Thiago Monteiro (Brasil) y Fernando Rómboli (Brasil)

. A continuación:

Pablo Cuevas (Uruguay) y Hugo Dellien (Bolivia) vs. Sander Gille (Bélgica) y Joran Vliegen (Bélgica).

