Oliva: Finca Rumaroli premiada internacionalmente en Turquía

8 mayo, 2026 267

La Finca Rumaroli, productora argentina de aceite de oliva virgen extra (AOVE), volvió a destacarse en el escenario internacional al ser reconocida como la mejor de Argentina en un prestigioso certamen global de aceite de oliva, realizado en Turquía.

Su aceite Rumaroli Blend obtuvo una medalla de oro y el galardón a “Mejor Aceite de Oliva Extra-Virgen (AOVE) de Argentina”. En tanto el varietal Garbo Coratina recibió una medalla de plata en el mismo certamen, reforzando el posicionamiento de la marca entre los mejores aceites del mundo.

El Municipio de Coronel Dorrego, a través de la Dirección de Producción, destacó y felicitó a la empresa por sus logros en el exterior. El director de Producción, Juan Ignacio Colantonio, resaltó la consolidación de estándares de calidad internacional en la marca y subrayó la importancia de seguir fortaleciendo el sector olivícola regional, que en los últimos años ha ganado presencia en concursos y mercados internacionales.

Estos premios vuelven a poner en valor el potencial productivo del sudoeste bonaerense y el nivel alcanzado por los aceites elaborados en Coronel Dorrego y Tres Arroyos.

Reconocimientos internacionales en 2025

En 2025, Finca Rumaroli ya había alcanzado un hito internacional al ser distinguida el Varietal Coratina de GARBO como “Mejor AOVE de Argentina” en los certámenes de:

ISRAEL Terraolivo International Olive Oil Competition (IOOC),

ITALIA EVO Intenational Olive Oil Contest ,

Ese mismo Varietal Coratina también se ubicó dentro del Top 10 del Mediterranean International Olive Oil Competition, colocando a la finca entre los mejores aceites de la cuenca mediterránea ampliada.

La marca sigue sumando múltiples premios en concursos internacionales, incluyendo medallas de alto nivel para Garbo Coratina y Garbo Blend, consolidando su perfil de calidad en catas técnicas internacionales.

Para conocer más sobre la finca, el portfolio de productos y sus novedades, se puede visitar:

Instagram: @fincarumarolioficial – Sitio web: https://fincarumaroli.com/

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